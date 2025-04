Monte Due Mani. Smontato come da programma il bivacco

Al lavoro questa mattina i soci e volontari della sottosezione Cai Ballabio e del Cai Lecco

Inaugurato nel 1982, il bivacco verrà ora restaurato per migliorarne sicurezza e funzionalità, prima di essere ricollocato sulla cima

BALLABIO – Come da programma, questa mattina, sabato, è stato smontato il bivacco del Cai Ballabio in vetta al Monte Due Mani (1666 m).

Complice la mattinata di bel tempo, l’operazione si è svolta senza intoppi grazie all’impegno dei soci volontari della sottosezione Cai Ballabio e del Cai Lecco, presenti anche i rispettivi presidenti Lorenzo Crimella e Paola Frigerio.

Il bivacco, dedicato a Marco Locatelli, Enrico Scaioli e Plinio Milani – tre giovani tragicamente scomparsi sulla Cresta Segantini in Grignetta nel 1980 – era stato inaugurato il 26 settembre 1982 e da allora rappresenta un punto di riferimento importante per escursionisti e appassionati di montagna.

Ora, dopo lo smontaggio, la struttura è stata trasportata a valle con l’elicottero per essere sottoposta agli interventi programmati che ne miglioreranno la sicurezza e le condizioni generali.

Come confermato nei giorni scorsi dal presidente Crimella, al termine dei lavori il bivacco tornerà a trovare posto sulla cima del Monte Due Mani, pronto ad accogliere nuovamente tutti gli amanti della montagna in un ambiente più sicuro e accogliente.