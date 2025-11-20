Morterone. Al via i lavori per ammodernare la rete fognaria

Interventi nelle località Centro e Medalunga

120mila euro investiti per un servizio più efficiente e sostenibile

MORTERONE – Questa settimana Lario Reti Holding ha avviato i lavori sulla rete fognaria di Morterone, il Comune più piccolo d’Italia, nelle località Centro e Medalunga. L’intervento prevede l’ammodernamento e l’adeguamento del sistema di trattamento degli scarichi fognari attualmente presenti in entrambe le aree.

In particolare, a Medalunga sarà costruita una nuova vasca Imhoff, mentre a Centro le vasche Imhoff esistenti saranno dismesse e sostituite con nuovi impianti più efficienti, progettati per soddisfare le esigenze dell’abitato.

A valle delle tre vasche saranno inoltre installati pozzetti di campionamento e realizzato un sistema di subirrigazione per il corretto smaltimento in natura delle acque depurate.

Il completamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno, seguito dal ripristino e dal rinverdimento delle aree interessate, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sul territorio.

Con un investimento di 120mila euro, Lario Reti Holding prosegue il piano di ammodernamento e adeguamento delle reti fognarie nei piccoli comuni montani, assicurando un servizio più efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente, anche nel Comune più piccolo d’Italia.