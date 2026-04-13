Old Guys, raduno da oltre 120 auto americane: Ballabio risponde con il pienone

Ieri l’evento al Coyote Ugly con il patrocinio comunale

Tra le vetture esposte anche un modello iconico legato a Bo e Duke, tra i più fotografati durante la giornata

BALLABIO – Un’iniziativa nata dalla passione condivisa per i motori americani e trasformata in un evento capace di richiamare pubblico e curiosi. È il raduno “Old Guys – American Car Enthusiast”, promosso da un gruppo di nove appassionati che hanno dato vita all’omonimo sodalizio.

Il gruppo, di cui fanno parte gli stessi organizzatori, ha scelto Ballabio come location, puntando su un contesto primaverile e sulla collaborazione del territorio. Determinante il patrocinio del Comune e la disponibilità del locale Coyote Ugly, che ha ospitato la manifestazione, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.

Il raduno si è svolto nella giornata di ieri, domenica, registrando numeri rilevanti: oltre 120 i mezzi presenti, a conferma dell’ampia adesione all’evento. Tra le vetture esposte anche un modello iconico legato alla celebre auto di Bo e Duke, resa famosa dal film e dalla serie televisiva degli anni ’80, elemento che ha suscitato particolare interesse tra i presenti.

“Grande partecipazione” e “grande presenza di pubblico”, sottolineano gli organizzatori, che parlano di un “successo” per questa prima esperienza.

Nel corso della giornata, gli appassionati hanno potuto condividere la propria passione per le auto americane, portando i propri mezzi e vivendo un momento all’insegna dei motori e della socialità.

Non sono mancati i ringraziamenti da parte del gruppo “Old Guys”, in particolare alla famiglia Ganassa per aver messo a disposizione la propria proprietà, permettendo lo svolgimento dell’evento in un contesto adeguato e accogliente.

Un debutto positivo, dunque, per il gruppo, che ha saputo trasformare una passione comune in un appuntamento partecipato e apprezzato.