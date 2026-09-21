Pagnona, sulla Sp 67 scatta il divieto temporaneo per i veicoli pesanti

Il provvedimento temporaneo è in vigore dalle ore 8 del 21 settembre alle ore 18 del 27 novembre

Limitazione al transito dei veicoli con massa superiore a 3,50 tonnellate

PAGNONA – Limitazione temporanea al transito dei veicoli aventi massa superiore a 3,50 tonnellate lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, nel territorio comunale di Pagnona. Il provvedimento è stato disposto per consentire l’esecuzione degli interventi di estensione della rete del gas naturale da parte della società LeReti Spa.

La misura interessa il tratto compreso tra il pk 11+400, in corrispondenza dell’intersezione con Via Roma, e il pk 11+770. L’entrata in vigore è fissata alle ore 8 di lunedì 21 settembre 2026, mentre il termine della limitazione è previsto alle ore 18 di venerdì 27 novembre 2026.

La disposizione riguarda i veicoli con massa superiore a 3,50 tonnellate e si inserisce nelle attività necessarie all’esecuzione dei lavori sulla rete del gas naturale lungo la strada provinciale.

Per tutta la durata degli interventi dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine impegnate in servizi di emergenza, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008.