Pasturo: dalla Regione 420mila euro per la regimazione idraulica del torrente Cariola

L’annuncio durante il convegno dedicato ai 20 anni della Protezione civile di Pasturo

“Si tratta di un’opera importante per la sicurezza idrogeologica del territorio”

PASTURO – Un contributo di 420mila euro per la regimazione idraulica del torrente Cariola. Lo ha annunciato oggi, sabato 8 novembre, l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, intervenuto oggi al convegno “20 anni di impegno – Protezione Civile di Pasturo e Istituzione per la Sicurezza, la cura e il futuro del territorio” al Cine Teatro Bruno Colombo.

“Lunedì porterò in Giunta la delibera che prevede questo intervento – ha spiegato Comazzi –. Si tratta di un’opera importante per la sicurezza idrogeologica del territorio e una testimonianza concreta dell’attenzione che Regione riserva ai comuni montani e alle aree più fragili. Siamo al fianco delle amministrazioni locali e delle comunità che chiedono risposte tempestive e interventi mirati”.

Durante l’incontro, l’assessore Comazzi ha ricordato l’impegno costante di Regione Lombardia sul fronte della prevenzione: “Negli ultimi cinque anni abbiamo stanziato oltre un miliardo di euro per opere di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico. La sicurezza del territorio è una priorità assoluta: significa proteggere persone, infrastrutture e ambiente, ma anche valorizzare il nostro straordinario patrimonio naturale.

Desidero ringraziare il sindaco Pierluigi Artana, Ettore Ticozzi e Silvio Mazzoleni per il loro impegno e la collaborazione costante, e un pensiero speciale va alla Protezione Civile, che ogni giorno garantisce sicurezza, professionalità e vicinanza ai cittadini”.

Presente al convegno anche il segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi che ha voluto ringraziare Comazzi per la partecipazione e la costante vicinanza alle realtà locali: “È sempre piacevole vederlo nei nostri territori, a testimonianza di una reale attenzione e solidarietà verso chi si impegna quotidianamente per il bene della comunità. Un ringraziamento particolare va anche alla Protezione Civile, che con dedizione lavora per la tutela del territorio e per il bene di tutti. Ricordo inoltre un tema fondamentale da approfondire quanto prima ovvero il Parco della Grigna, sul quale certamente focalizzeremo la nostra attenzione e sensibilità”.