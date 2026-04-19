Pasturo. Emozioni in musica per la rassegna corale organizzata dalla Pro Loco

Protagonisti i cori Ticozzi di Lecco, Manzoni di Calolziocorte e Voci nel Tempo di Cortenova

“Vedere cori di età e provenienze diverse collaborare così è il senso più bello di queste serate”

PASTURO – La rassegna corale organizzata dalla Pro Loco di Pasturo ha confermato il suo valore artistico e comunitario con la 4^ edizione svolta venerdì 17 aprile in una chiesa di S. Eusebio gremita e partecipe. Protagoniste tre formazioni corali che sono state accolte calorosamente dal parroco don Antonio Fazzini.

A condurre la serata con garbo e competenza è stato il professor Massimo Tavola, che tra un’esibizione e l’altra ha saputo guidare il pubblico alla scoperta dei brani e delle realtà corali presenti, sottolineandone il valore educativo e aggregativo.

Sia il prof. Tavola che don Antonio Fazzini hanno voluto ricordare la figura di Don Giovanni Ticozzi, a cui il coro della città di Lecco è intitolato. Nato e vissuto a Pasturo, Don Ticozzi fu sacerdote e professore: insegnò lingue e letterature classiche al Liceo Manzoni di Lecco, di cui divenne anche preside. Un richiamo alle radici che ha reso ancora più significativa la serata nella chiesa del suo paese.

Il primo a esibirsi è stato proprio il Coro Ticozzi di Lecco, diretto dal maestro Giorgio Spreafico e accompagnato al pianoforte dal maestro Michele Santomassimo. Il coro si è distinto per simpatia, precisione esecutiva e per l’ottima intesa tra direttore e pianista. A seguire il Coro Manzoni di Calolziocorte, diretto dal maestro Alberto Sgrò. Il gruppo ha conquistato il pubblico con energia travolgente, suono compatto e coinvolgente e una presenza scenica vivace e comunicativa. Le due formazioni si sono poi unite per eseguire insieme Music is my life.

È stata quindi la volta del coro “Voci nel Tempo” di Cortenova, diretto dal maestro Maria Grazia Riva. Con sensibilità e grande attenzione musicale, il maestro ha guidato i suoi coristi adulti in un’esibizione raffinata e pulita, capace di valorizzare ogni voce con equilibrio e gusto. La sua direzione elegante e sicura ha regalato al pubblico un momento di grande intensità, dimostrando maturità interpretativa e profonda cura del suono corale. “Voci nel Tempo” e Coro Manzoni hanno poi collaborato sul brano Sognando, composto dallo stesso maestro Sgrò. Gran finale con tutti e tre i cori riuniti per Shalom di Cadario, che ha chiuso la serata in un unico abbraccio sonoro.

Al di là del livello musicale, ciò che ha colpito è stata la complicità non comune tra tutti i maestri presenti: un’intesa di alto livello educativo, percepibile soprattutto dai tanti piccoli coristi in platea appartenenti agli altri gruppi. Nel suo intervento finale, il prof. Tavola ha voluto ringraziare personalmente i maestri per la passione e la professionalità dimostrate e la Pro Loco di Pasturo per l’impegno organizzativo: “Grazie a voi la chiesa di S. Eusebio stasera è diventata un vero luogo di comunità. Vedere cori di età e provenienze diverse collaborare così è il senso più bello di queste serate: la musica che educa all’ascolto, al rispetto e alla bellezza condivisa”.