Pasturo. “Fiumi Sicuri”: volontari della Protezione Civile al lavoro per ripulire la Valle Monteno

Ieri, sabato, partecipata esercitazione per i gruppi di Pasturo, Cortenova e Ballabio

Ripulito da sterpaglie e allargato il canale per un tratto di 500 metri

PASTURO – Un sabato di lavoro per i volontari della Protezione Civile di Pasturo, Cortenova e Ballabio.

La giornata è stata programmata all’interno dell’operazione “Fiumi Sicuri” e ha interessato interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della “Valle Monteno” di Pasturo.

Circa 50 i volontari dei vari gruppi che ieri si sono prodigati per la pulizia del torrente.

Il Gruppo di Pasturo, fondato nel 2005, è guidato dal Coordinatore Adriano Limonta.

“Tra le opere svolte nella giornata la pulizia da sterpaglie e l’allargamento del canale per un tratto di 500 metri – spiega Limonta – A Pasturo abbiamo la fortuna di avere un gruppo in continua crescita che vede negli ultimi anni l’ingresso di nuovi volontari. E’ un sodalizio affiatato di persone volenterose che prestano il loro tempo per opere di interesse comunitario. La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale, per rifocillarci dalle fatiche e per passare un momento di svago e allegria tutti insieme”.