Pasturo. Sabato si inaugura la nuova scuola primaria “Andrea Orlandi”

Appuntamento alle ore 11 in piazza XXV aprile per la cerimonia inaugurale

Invito aperto alla popolazione, agli alunni e agli insegnanti di tutto il territorio valsassinese

PASTURO – Sabato 12 settembre verrà inaugurata la nuova scuola primaria “Andrea Orlandi”, una giornata significativa per tutta la comunità e il territorio.

La nuova struttura è stata realizzata grazie ai fondi Pnrr, un investimento importante per l’educazione delle nuove generazioni. Gli spazi sono stati progettati per rispondere alle esigenze della scuola contemporanea, favorendo una didattica innovativa, la socialità e il benessere degli studenti e del personale scolastico.

“Un’opera importante per il nostro paese e soprattutto per il futuro dei bambini – spiega il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana – Desideriamo rivolgere un invito particolare a tutti gli insegnanti e agli alunni di ogni scuola e grado. La loro presenza sarà per noi significativa, questa giornata vuol essere una festa di tutta la comunità scolastica, dai più piccoli ai più grandi. Sarà un’occasione speciale per conoscere e vivere insieme questo nuovo spazio. Aspettiamo tutti con gioia per per celebrare questo importante traguardo per Pasturo”.

La cerimonia per la posa della prima pietra si era tenuta il 5 aprile 2024, dopo la demolizione del vecchio edificio.

L’amministrazione comunale invita tutta la popolazione alla cerimonia di inaugurazione sabato alle ore 11 in piazza XXV aprile.