Pasturo, teatro gremito per scoprire il mondo delle api e i segreti del miele

Grande partecipazione alla serata “La montagna che nutre”, organizzata dal Comune al Cineteatro Bruno Colombo

Dalla straordinaria organizzazione degli alveari ai mieli della Valsassina, fino ai consigli per un consumo consapevole

PASTURO – Un teatro gremito per scoprire cosa si nasconde dietro un vasetto di miele, dalla vita delle api alle proprietà di un alimento che da millenni accompagna l’uomo. Grande partecipazione, martedì 27 ottobre, al Cineteatro Bruno Colombo di Pasturo, dove l’incontro “La montagna che nutre – Il miele: dalle api alla nostra tavola”, organizzato dall’Amministrazione comunale, ha richiamato un pubblico numeroso e attento.

Una serata che ha preso spunto da un prodotto simbolo del territorio per affrontare temi più ampi, dall’importanza della biodiversità al rapporto tra alimentazione e salute, attraverso gli interventi dell’apicoltore Fulvio Muttoni, della nutrizionista Daniela Invernizzi e del medico Maurizio Ghezzi.

A introdurre l’appuntamento è stata una riflessione sul significato stesso del miele: non soltanto un alimento, ma il risultato di un equilibrio che coinvolge fioriture, boschi, prati, condizioni ambientali e lavoro degli apicoltori. Da qui la scelta di accompagnare il pubblico in un percorso che, partendo dall’alveare, arrivasse fino alla tavola.

Il primo a intervenire è stato Fulvio Muttoni, apicoltore di Taceno, che ha raccontato una passione tramandata da tre generazioni, dal nonno al padre, e coltivata personalmente da oltre cinquant’anni.

Con un linguaggio diretto e numerosi esempi tratti dall’esperienza quotidiana, Muttoni ha accompagnato gli spettatori all’interno dell’alveare, spiegandone l’organizzazione e i delicati equilibri. “Nell’alveare l’io non esiste, perché un’ape non fa niente da sola”, ha osservato, descrivendo la colonia come un organismo collettivo nel quale ogni componente contribuisce alla sopravvivenza dell’intera famiglia.

Dalla regina ai fuchi, fino alle migliaia di operaie, ciascuno svolge una funzione precisa. Sono soprattutto queste ultime, ha spiegato l’apicoltore, a garantire il funzionamento dell’alveare: inizialmente si occupano della pulizia delle celle e dell’alimentazione delle larve, successivamente producono la cera e svolgono compiti di sorveglianza, prima di diventare bottinatrici e dedicarsi alla raccolta del nettare.

“Sono le operaie quelle che comandano tutto, quelle che lavorano e che tirano avanti la baracca” ha raccontato Muttoni, soffermandosi anche sul ruolo della regina, la cui capacità di deporre le uova è fondamentale per il ricambio generazionale.

Una parte importante dell’intervento è stata dedicata al rapporto tra api e ambiente. Raccogliendo il nettare, infatti, gli insetti contribuiscono all’impollinazione, processo indispensabile per la riproduzione di numerose specie vegetali.

Muttoni ha quindi richiamato l’attenzione sulle caratteristiche dell’apicoltura valsassinese, favorita dalla presenza di fioriture differenti e da un territorio ancora ricco di ambienti naturali. “Il nostro forte qui è il miele di tiglio e di castagno” ha spiegato, ricordando anche le produzioni di rododendro in quota e, a seconda delle stagioni, quelle di tarassaco e melata di bosco. Prodotti che raccontano la varietà del paesaggio locale e che, come ricordato dall’apicoltore, hanno ottenuto negli anni riconoscimenti anche in concorsi nazionali.

Non sono mancati, tuttavia, i riferimenti alle difficoltà del settore. Muttoni si è soffermato soprattutto sull’utilizzo di pesticidi e insetticidi in agricoltura, raccontando gli effetti che queste sostanze possono avere sulle colonie e le perdite affrontate dagli apicoltori. Un intervento che ha messo in evidenza come la tutela delle api non riguardi soltanto la produzione del miele, ma anche la salvaguardia della biodiversità e degli equilibri naturali.

Dall’alveare alla tavola, il passaggio successivo è stato affidato alla nutrizionista Daniela Invernizzi, che ha approfondito la composizione del miele, le differenze tra le varie tipologie e le indicazioni per inserirlo correttamente nell’alimentazione quotidiana.

Un alimento apparentemente semplice, ha spiegato, ma dalla composizione più articolata di quanto si possa immaginare. Circa l’80% del miele è costituito da zuccheri, principalmente glucosio e fruttosio, mentre l’acqua rappresenta il 17-18%. La restante parte, pur quantitativamente ridotta, comprende vitamine, minerali, enzimi e sostanze bioattive, tra cui polifenoli e flavonoidi.

Proprio la diversa proporzione tra glucosio e fruttosio contribuisce a determinare la consistenza dei mieli. Invernizzi ha chiarito, in particolare, uno dei dubbi più comuni tra i consumatori: la cristallizzazione non è indice di un prodotto deteriorato. “La cristallizzazione non deve essere vista come qualcosa di negativo, perché è un processo totalmente naturale“, ha spiegato, sottolineando come si tratti di una trasformazione che non compromette di per sé la qualità del miele.

Spazio anche ai consigli per riconoscere un prodotto di qualità, partendo dall’etichetta e dalle informazioni sull’origine, fino alla valutazione di colore, profumo e consistenza. Un invito, inoltre, a prestare attenzione ai prodotti adulterati con zuccheri o sciroppi aggiunti.

Uno dei punti centrali dell’intervento ha riguardato soprattutto le quantità da consumare. “Un alimento naturale viene spesso considerato anche un alimento dietetico, ma dobbiamo ricordare che il miele apporta parecchie calorie”, ha evidenziato la nutrizionista. Pur contenendo sostanze interessanti dal punto di vista nutrizionale, il miele resta infatti una fonte concentrata di zuccheri. Invernizzi ha richiamato le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla necessità di limitare gli zuccheri liberi, ricordando che il consumo deve essere adattato alle esigenze individuali e all’alimentazione complessiva.

“Più che il singolo composto o il singolo alimento, la differenza la fa l’intera dieta”, ha sottolineato, invitando a non attribuire a nessun prodotto proprietà miracolose.

Il terzo intervento, affidato al medico Maurizio Ghezzi, ha ampliato lo sguardo sulle proprietà del miele e degli altri prodotti dell’alveare, ripercorrendone anche la storia.

“Sono novemila anni che l’uomo consuma miele”, ha ricordato, spiegando come questo alimento sia stato apprezzato fin dall’antichità per il suo apporto energetico, la conservabilità e i molteplici utilizzi. Il medico si è quindi soffermato sui composti presenti nel miele, illustrandone le caratteristiche e i possibili effetti biologici. Ampio spazio è stato dedicato agli antiossidanti, alle sostanze ad attività antimicrobica e al microbiota intestinale, il complesso dei microrganismi che vivono nel nostro intestino e svolgono un ruolo importante per l’organismo.

Ghezzi ha affrontato anche il tema delle possibili applicazioni del miele in ambito sanitario, con particolare riferimento all’impiego di preparazioni specifiche nel trattamento delle ferite, distinguendo un utilizzo medico controllato dal normale consumo alimentare.

L’approfondimento ha interessato inoltre altri prodotti dell’alveare, come propoli, pappa reale, polline e veleno d’api, illustrandone la composizione e alcuni filoni di ricerca sulle loro potenziali applicazioni. Un tema che richiede comunque prudenza: non tutte le proprietà osservate in laboratorio corrispondono a benefici clinici dimostrati nell’uomo e questi prodotti non possono essere considerati sostituti delle terapie mediche.

A testimoniare l’interesse suscitato dall’incontro sono state anche le numerose domande rivolte ai relatori nella parte conclusiva della serata. Tra le curiosità emerse, quella relativa al modo migliore per consumare il miele nelle bevande calde. Ghezzi ha consigliato di aggiungerlo quando tè e tisane si sono intiepiditi, spiegando che temperature elevate possono alterare alcuni composti sensibili al calore e le caratteristiche aromatiche del prodotto.

Si è parlato poi della melata di bosco, un miele scuro che, a differenza di quelli ottenuti dal nettare dei fiori, deriva dalle sostanze zuccherine prodotte da alcuni insetti che si nutrono della linfa delle piante. Altre domande hanno riguardato il consumo di miele da parte delle persone con diabete, la quantità di zuccheri da considerare nell’alimentazione quotidiana e le caratteristiche della pappa reale e del polline.

Particolare attenzione è stata richiamata anche sulla necessità di non somministrare miele ai bambini di età inferiore a un anno, per il rischio di botulismo infantile. Il confronto con i presenti ha permesso di trasformare gli approfondimenti dei tre relatori in indicazioni e chiarimenti legati alla vita quotidiana, dalla scelta del miele al suo impiego in cucina.

A chiudere la serata, dopo gli interventi e le domande, è rimasto soprattutto il messaggio che aveva accompagnato l’incontro fin dall’inizio: dietro un alimento tanto familiare si nasconde un mondo complesso, strettamente legato alla salute degli ecosistemi e alla cura del territorio.

Il Cineteatro Bruno Colombo pieno ha confermato l’interesse della comunità per questi temi, premiando una proposta capace di unire conoscenze scientifiche, esperienza diretta e tradizioni locali. Un’occasione per guardare al miele non soltanto come a un prodotto della montagna, ma anche come al risultato di un equilibrio naturale che merita di essere conosciuto e tutelato.

Il percorso di approfondimento promosso dal Comune di Pasturo proseguirà nel mese di novembre con un nuovo incontro dedicato alla transumanza, un’altra tradizione profondamente legata alla vita e alla storia della montagna. La data, il programma e gli ulteriori dettagli dell’appuntamento saranno comunicati nelle prossime settimane.