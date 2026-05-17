Pasturo. Volontari al lavoro per la pulizia e la manutenzione dei sentieri

Quinta edizione per la “Giornata del Verde” sotto la guida del vicesindaco Massimiliano Orlandi

PASTURO – L’amministrazione e i cittadini di Pasturo hanno a cuore la cura del proprio territorio, a dimostrazione di ciò anche quest’anno si è tenuta la quinta edizione della “Giornata del Verde”, sotto la guida del vicesindaco Massimiliano Orlandi.

Protagonisti delle giornata sono stati i 24 volontari appartenenti alle varie associazioni del paese, dalla Proloco, alla Protezione Civile, il Team Pasturo, il Corpo Musicale ‘’Bruno Colombo’’ e gli Alpini, per un totale di 24 partecipanti. “Lo scopo di questa iniziativa è quello di manutenere i sentieri a maggiore percorrenza che si trovano sopra l’abitato di Pasturo e Baiedo – spiega il vicesindaco Massimiliano Orlandi – I monti di Pasturo li ammirano in molti, per noi sono un vero e proprio patrimonio ed è un nostro dovere mantenerli in buono stato. La pulizia e la manutenzione dei sentieri sono fondamentali per garantire sicurezza a chi li vuole percorrere, sia dal punto di vista della stabilità dell’appoggio del piede, sia dal punto di vista dell’orientamento. Non meno importante è il fatto che in questo modo si previene il dissesto idrogeologico e si promuove la tutela dell’ambiente. Vorrei ringraziare sentitamente tutti i volontari che hanno partecipato a questa giornata di lavoro, siete preziosi e avete svolto, come sempre, un ottimo lavoro”.

I sentieri interessati a questa manutenzione fanno parte degli itinerari che si trovano sul sito del Comune di Pasturo, sul Qr code presente in vari cartelli sparsi per il paese e al seguente link: https://www.outdooractive.com/it/source/comune-di-pasturo/65507521/#dmdtab=oax-tab4