Piani di Artavaggio, successo per “Profumi di Cedro e Sapori d’Alpeggio”

Grande partecipazione per la terza edizione dell’evento organizzato dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio

Artisti al lavoro dal vivo e area gastronomica dedicata ai sapori dell’alpeggio

MOGGIO – Grande partecipazione ai Piani di Artavaggio per la terza edizione di “Profumi di Cedro e Sapori d’Alpeggio”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio che ha animato la Valsassina con una giornata dedicata ad arte, tradizione e valorizzazione della montagna.

L’evento, svoltosi domenica, ha richiamato numerosi visitatori in uno degli scenari più suggestivi della zona, confermando la crescita costante della manifestazione e il forte interesse verso iniziative capaci di unire cultura, natura ed enogastronomia.

Protagonisti della giornata gli scultori del legno, impegnati dal vivo nella lavorazione dei tronchi di cedro. Le opere realizzate andranno ad arricchire il patrimonio artistico diffuso dei Piani di Artavaggio e saranno collocate nei punti più caratteristici dell’area, diventando parte integrante del paesaggio e nuovo elemento di attrattività per escursionisti e turisti.

Grande apprezzamento anche per la proposta gastronomica, con i sapori tipici dell’alpeggio al centro dell’offerta: formaggi e salumi locali, polenta taragna e salsiccia hanno accompagnato una giornata all’insegna della convivialità e della tradizione.

Famiglie, appassionati ed escursionisti hanno animato per tutta la giornata l’area, contribuendo a creare un clima di festa e partecipazione diffusa.

L’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio ha espresso ringraziamento a volontari, artisti e partecipanti, oltre al Comune di Moggio per la collaborazione e la messa a disposizione degli spazi, e agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente reinvestito in progetti dedicati alla tutela e alla valorizzazione dei Piani di Artavaggio, con l’obiettivo di rendere sempre più accogliente e attrattivo questo patrimonio naturale della Valsassina.