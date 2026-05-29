Premana. Il dialetto passa ai più giovani: concluso il corso alla scuola primaria Più

Concluso con uno spettacolo al Cineteatro San Rocco il progetto promosso dalla Pro Loco con scuola, anziani e Filodrammatica Premanese

Il presidente della Pro Loco Antonio Gianola: “Preservare il dialetto significa custodire una delle ricchezze più grandi della nostra storia”

PREMANA – Si è concluso ieri, mercoledì 28 maggio, con la seconda rappresentazione dello spettacolo finale il corso di dialetto premanese organizzato alla scuola primaria di Premana, iniziativa nata su impulso della Pro Loco del paese e portata avanti in collaborazione con l’istituzione scolastica, alcune insegnanti in pensione e la Filodrammatica Premanese.

Protagonisti del progetto sono stati gli alunni della scuola primaria, affiancati da numerosi anziani del paese che hanno messo a disposizione tempo, entusiasmo e conoscenze per trasmettere alle giovani generazioni un patrimonio considerato parte integrante della storia e dell’identità di Premana: il suo dialetto.

Le lezioni hanno preso il via nel mese di febbraio e si sono sviluppate attraverso momenti dedicati sia al parlato sia al canto. Dopo una prima fase incentrata sull’apprendimento di termini ed espressioni tipiche del dialetto premanese, da aprile gli alunni hanno lavorato alla preparazione dello spettacolo conclusivo, andato in scena nelle serate del 27 e 28 maggio al Cineteatro parrocchiale di San Rocco.

La rappresentazione ha raccontato l’esperienza della monticazione e della vita sugli alpeggi, aspetti profondamente legati alla storia del paese delle lame. Attraverso scene di vita quotidiana, proverbi, racconti e canti della tradizione, i giovani protagonisti hanno portato sul palco uno spaccato della cultura locale, frutto del percorso svolto nei mesi precedenti.

Per il presidente della Pro Loco di Premana Antonio Gianola, “una proposta di questo tipo rappresenta un modo per provare a preservare il nostro dialetto, che è una delle ricchezze più grandi della storia, passata e presente, di Premana. Inoltre, iniziative come questa favoriscono l’incontro generazionale e permettono di rafforzare i legami che tengono unita la nostra splendida comunità”.