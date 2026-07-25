Premana, la sindaca chiarisce: “Nessuna frana in Val Fraina, strada chiusa in via precauzionale per l’incendio”

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Presentazione Giir di Mont 2023 Premana
Elide Codega, sindaco di Premana

La prima cittadina smentisce la presenza di un crollo che avrebbe isolato la valle

Recuperati dai Vigili del Fuoco alcuni escursionisti che non erano a conoscenza della chiusura dei sentieri e alcune persone negli alpeggi, ma nessuna emergenza

PREMANA – Nessuna frana ha isolato la Val Fraina. A chiarirlo è la sindaca di Premana Elide Codega, che interviene per rettificare le informazioni diffuse nel pomeriggio riguardo all’emergenza legata all’incendio sull’Alpe Caprecolo.

Contrariamente a quanto comunicato in una prima fase, non si è verificato alcun importante smottamento in grado di interrompere la viabilità. Si è registrata invece una limitata caduta di sassi. I sentieri che conducono verso le zone interessate dall’incendio sono stati chiusi in via precauzionale.

Non è scesa nessuna frana – precisa il sindaco –. C’è stata una caduta di qualche sasso e, in via precauzionale, la strada è stata chiusa in seguito i Vigili del Fuoco hanno deciso di effettuare un censimento delle persone presenti negli alpeggi della Val Fraina”.

Nel corso delle verifiche è emerso che alcuni escursionisti non residenti a Premana si erano inoltrati nella valle senza essere a conoscenza della chiusura della strada dovuta all’emergenza incendio. Per garantire loro un rientro in sicurezza è stato quindi disposto il recupero con l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Diversa la situazione dei residenti. I premanesi proprietari delle baite sono rimasti nelle proprie abitazioni, mentre alcuni hanno scelto di rientrare a valle, considerando che la chiusura della strada potrebbe protrarsi per oltre 72 ore.

Altri sono invece rimasti nelle località Fraina e Caprecolo, in attesa che la strada venga riaperta.

Resta quindi confermata la massima attenzione da parte delle squadre impegnate nello spegnimento del rogo, ma il Comune tiene a precisare che l’evacuazione effettuata con l’elicottero è stata una misura di prevenzione, adottata per mettere in sicurezza gli escursionisti presenti nell’area e non conseguenza di una frana che avrebbe isolato la valle.

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