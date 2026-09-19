Premana Rivive l’Antico 2026: già disponibile la prevendita on-line dei biglietti

Il 10 e l’11 ottobre va in scena la 13^ edizione della rievocazione storica

Coinvolti oltre 500 figuranti: “Non vediamo l’ora di accogliere i visitatori nella nostra Premana”

PREMANA – Manca meno di un mese al via della tredicesima edizione di Premana Rivive l’Antico, la rievocazione storica a cadenza biennale che per due giorni riporta il borgo di Premana indietro di un secolo, grazie ad un autentico tuffo nel passato che coinvolge l’intero paese e la sua comunità.

In questo 2026, l’appuntamento è per i prossimi 10 e 11 ottobre, quando la Pro Loco di Premana – ente capofila dell’evento – le numerose associazioni che contribuiscono all’organizzazione e oltre cinquecento figuranti accoglieranno i visitatori in Alta Valsassina, offrendo un’esperienza unica ed emozionante, immersa in un contesto naturalistico e urbano senza pari.

A tre settimane dal taglio del nastro di Premana Rivive l’Antico 2026, sul sito ufficiale della manifestazione è già aperta la prevendita dei biglietti.

“Come per le scorse edizioni, anche quest’anno offriamo la possibilità di acquistare il biglietto in anticipo, in modo da saltare la fila il giorno della visita – spiega Antonio Gianola, presidente della Pro Loco di Premana -. I ticket sono acquistabili online sul sito ufficiale www.premanarivivelantico.it o direttamente su ciaotickets.com, al costo di 12 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi fino a 13 anni. L’ingresso a Premana Rivive l’Antico è invece gratuito per i bambini fino a 6 anni. Sarà comunque possibile acquistare i tagliandi il giorno stesso dell’evento, presso le biglietterie poste all’inizio del percorso. Ricordiamo inoltre che nel costo del biglietto è incluso l’ingresso omaggio al Museo Etnografico di Premana, contestualmente alla manifestazione”.

La macchina organizzativa di Premana Rivive l’Antico è già in moto da diversi mesi e i preparativi stanno entrando nelle fasi più calde. “Tutto procede per il meglio e anche quest’anno non vediamo l’ora di accogliere i visitatori nella nostra Premana – aggiunge Gianola, che ringrazia infine – il Comune di Premana per il sostegno, Regione Lombardia che patrocina l’evento, i nostri sponsor per aver creduto ancora una volta in noi e in questa manifestazione, tutti i volontari che stanno collaborando alla preparazione dell’evento e tutti i figuranti che si renderanno disponibili nei due giorni di Premana Rivive l’Antico”.

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