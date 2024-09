Premana Rivive l’Antico: aperte le prevendite per il viaggio indietro nel tempo

Sabato 12 e domenica 13 ottobre la rievocazione storica a Premana

Un percorso storico che, per questa dodicesima edizione, tornerà alle origini. Pro Loco e volontari impegnati negli ultimi preparativi

PREMANA – Fervono i preparativi per la dodicesima edizione di Premana Rivive l’Antico, rievocazione storica che coinvolgerà tutto il paese in un autentico viaggio nel tempo e che andrà in scena sabato 12 e domenica 13 ottobre, come vuole la tradizione. I visitatori avranno la possibilità di vivere un’esperienza ricca di emozioni, in un contesto naturalistico e urbano unico.

Anche se al taglio del nastro mancano ancora tre settimane, è già aperta la prevendita dei biglietti.

“Come per le scorse edizioni è attiva la prevendita online con un prezzo agevolato e la possibilità di saltare la fila il giorno della visita – spiega Antonio Gianola, presidente della Pro Loco Premana – I ticket sono acquistabili on line sul sito dell’evento www.premanarivivelantico.it o direttamente su ciaoticket.com, al costo di 11 euro per gli adulti e 4 euro per i ragazzi di età compresa fra i 6 ai 13 anni. Rimane comunque possibile acquistare i biglietti il giorno stesso dell’evento, alle biglietterie poste all’inizio del percorso. In questo caso il prezzo sarà di 12 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi. L’ingresso sarà sempre gratuito per i bambini fino a 6 anni. Nel costo del biglietto è sempre incluso l’ingresso omaggio al Museo Etnografico di Premana”.

La macchina del tempo di Premana Rivive l’Antico è quasi pronta per rimettersi in funzione. La Pro Loco e decine di volontari stanno lavorando al meglio delle proprie possibilità per offrire ai visitatori uno spettacolo indimenticabile.

“Non vediamo l’ora di presentare la nuova edizione di Premana rivive l’antico – continua Gianola – Il percorso e la manifestazione saranno ricchi di novità. In questa dodicesima edizione, infatti, ripercorriamo il percorso storico dei primi anni di svolgimento dell’evento. Inoltre, nella prima parte del tracciato, abbiamo spostato diverse postazioni per rappresentare al meglio la vita che si viveva “nell’antico” di Premana. Siamo impazienti di accogliere i visitatori e ringraziamo fin da ora il Comune di Premana, tutte le associazioni e tutti i volontari che ci stanno aiutando nell’organizzazione e nella preparazione dell’evento”.

Per dettagli e ulteriori informazioni

www.premanarivivelantico.it

info@prolocopremana.it

http://www.facebook.com/PremanaRiviveLantico

https://www.instagram.com/premanarivivelantico