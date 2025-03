‘Prevenire è vivere’, il Cfpa di Casargo ospita il contest di cucina targato LILT

Appuntamento il 18 marzo

Cinque le squadre che si affronteranno

CASARGO – Cinque squadre, 30 studenti e la voglia di mettersi in gioco. Il Cfpa di Casargo si appresta ad ospitare una bella sfida tra futuri chef, al centro l’importanza del cibo per la salute: il prossimo 18 marzo infatti la scuola professionale valsassinese farà da cornice al contest regionale organizzato dalla LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), che vedrà sfidarsi a colpi di mestolo cinque Province (Lecco, Como, Brescia, Pavia e Milano) al motto di ‘Prevenire è vivere’.

A presentare l’iniziativa Laura Valsecchi, coordinatrice dei progetti scolastici Lilt: “Lo scorso anno il contest si era svolto nelle diverse province, Casargo aveva vinto – ha ricordato – abbiamo pensato fosse importante per i ragazzi potersi incontrare e ‘sfidarsi’ di persona, per socializzare. Il Cfpa di Casargo ci ha dato subito disponibilità ed eccoci qui. Il 18 marzo le cinque squadre, composte da 6 studenti ciascuna, si ‘affronteranno’ in una sfida culinaria che avrà come ingrediente ‘centrale’ il galletto amburghese e il galletto vallespluga, sponsor dell’iniziativa”.

A giudicare i piatti – un main course, un piatto di pasticceria e un cocktail da abbinare – sarà una prestigiosa giuria, formata da Enrico Derflingher (Chef stellato, presidente dell’associazione Euro-Toques Italia ed International), Claudio Bolla (volontario LILt, membro dell’Accademia Cucina Italiana delegazione Lecco) e Maria Luisa Frosi (membro Accademia Cucina Italiana delegazione Milano) che daranno un voto alle squadre a seconda di diversi criteri, tra cui la salute. Alla prima squadra classificata andrà un buono per acquistare attrezzature da cucina per la scuola mentre a tutti gli studenti partecipanti verrà consegnato un buono Decathlon per l’acquisto di attrezzature sportive (perché la salute, si sa, passa anche attraverso l’attività fisica).

“I ragazzi, affiancati dai propri insegnanti e anche dai ragazzi del quinto anno, avranno tre ore di tempo per preparare i piatti – ha spiegato lo chef Ciro Vitiello del Cfpa di Casargo – abbiamo in particolare modo puntato l’attenzione sull’utilizzo delle materie prime e degli ingredienti ricchi di antiossidanti, proprio per sottolineare come anche una corretta e sana alimentazione aiuti a prevenire le malattie”.

Soddisfatti per la proficua collaborazione il presidente Lilt Lecco Paolo Ripamonti e il presidente del Cfpa di Casargo Francesco Maria SIlverij: “Il Cfpa – ha ricordato quest’ultimo – ha intrapreso un percorso dedicato alle problematiche alimentari, lo scorso anno il focus era stato la celiachia mentre quest’anno, ad aprile, ospiteremo un summit sulla glicemia insieme all’Università degli Studi di Bologna. Con piacere siamo al fianco di LILT in questa iniziativa: anche il cibo è salute e non vediamo l’ora di assistere ai lavori degli studenti”.

L’obiettivo del contest, ha ricordato Valsecchi, è anche fare socializzare i ragazzi: “Oggi, lo sappiamo, si tende a passare sempre più tempo al cellulare e viene meno un sano confronto ‘fisico’, noi crediamo sia fondamentale dare ai giovani l’opportunità di misurarsi ‘vis a vis’, non solo per sfidarsi e vincere, ma soprattutto per socializzare stare insieme. Per questo le scuole ospiti arriveranno a Casargo la sera prima del contest, per potersi preparare insieme a questo speciale appuntamento”.