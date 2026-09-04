Primaluna. Domenica di festa a Falpiano con il “Gruppo Amici per Vimogno”

Santa Messa alle 11 e a seguire pranzo in compagnia

Quest’anno ricorre il 65° della croce eretta come simbolo di protezione per gli abitanti di Vimogno

PRIMALUNA – E’ tutto pronto per la nuova edizione della tradizionale festa che ogni anno riunisce residenti, famiglie e simpatizzanti in un clima di amicizia e condivisione. Ad organizzare i festeggiamenti a Falpiano gli instancabili volontari del “Gruppo amici per Vimogno”.

Quest’anno ricorre il 65° anniversario della croce che è stata eretta nel 1961 come simbolo di protezione della frazione di Primaluna. La festa di Falpiano rappresenta infatti molto più di un semplice appuntamento, è un momento in cui la comunità si ritrova, si incontrano generazioni diverse e si rafforzano quei rapporti di amicizia e collaborazione che da sempre contraddistinguono la vita delle frazioni.

Domenica 6 settembre la Santa messa verrà celebrata alle ore 11 e a seguire i volontari hanno organizzato un pranzo in compagnia a base di taragna, salamella e calamari in umido.