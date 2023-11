Protezione Civile Ballabio: “Con i corsi della Provincia, vogliamo raddoppiare gli iscritti”

Il gruppo esorta la partecipazione al corso base per aspiranti volontari organizzato dalla Provincia

Da Regione quasi 60 mila euro per acquisto materiale e attrezzature nuove

BALLABIO – “L’Amministrazione di Ballabio, raccoglie con interesse l’invito della Provincia ed esorta i cittadini ballabiesi a iscriversi facendo propri i valori di altruismo e propensione verso il prossimo che sono peculiari della Protezione Civile, stimoli fondanti su cui si basa l’azione degli attuali 8 volontari del Gruppo di Protezione Civile di Ballabio. L’obiettivo è di raddoppiare gli iscritti nel 2024“.

Queste le dichiarazioni di Tino Cereda, ROC del Comune di Ballabio, dopo che la Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato della protezione civile di Lecco hanno organizzato il corso base per aspiranti volontari di Protezione Civile, edizione 2024.

Il corso, gratuito, si svolgerà in due momenti, presso il Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate, come segue:

sabato 13 gennaio : incontro di presentazione del corso e della

piattaforma regionale per la formazione a distanza;

: incontro di presentazione del corso e della piattaforma regionale per la formazione a distanza; sabato 27 gennaio: prova pratica finale e chiusura del corso

Per partecipare al corso è necessario registrarsi entro giovedì 20 dicembre

L’Amministrazione comunale di Ballabio ha partecipato con successo al Bando Regionale per l’acquisizione di mezzi di trasporto e attrezzature ad uso esclusivo della Protezione Civile. A seguito della aggiudicazione sarà possibile acquistare materiali e attrezzature nuove e moderne per un totale di quasi 60 mila euro, finanziati al 90% da Regione Lombardia.

Negli ultimi mesi la Protezione Civile è stata anche al centro di due importanti iniziative volte alla sicurezza idrogeologica del territorio denominate ‘Fiumi Sicuri’, promosse dalla Provincia di Lecco sia sul territorio di Ballabio sia presso il comune di Imbersago, in collaborazione con altri Gruppi di Protezione Civile.

“Desidero ringraziare i volontari per il loro impegno – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – ed esorto tutti i Ballabiesi che possono a partecipare al corso gratuito di Protezione Civile organizzato dalla Provincia. Far parte della Protezione Civile significa prendersi a cuore il proprio Paese in maniera attiva con spirito di altruismo e dedizione”.