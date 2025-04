“PuliAmo Introbio” tanti i volontari all’opera per una domenica ecologica

Il sindaco Piazza : “L’obiettivo non è solo quello di ripulire ma insegnare a tutti come eseguire perfettamente la raccolta differenziata”

INTROBIO – Si sono dati appuntamento domenica mattina in piazza del paese, grandi e piccoli armati di guanti, sacchi e buona volontà. In tanti hanno preso parte alla domenica ecologica “PuliAmo Introbio”.

“E’ stato il giorno dell’essere insieme per una unica causa: il verde pulito – racconta il sindaco Silvana Piazza, che ha partecipato alla giornata – Ogni rifiuto raccolto è stupore misto a rabbia perché mentre ci stupisce la creatività delle persone che usano il mondo come un cestino. Nello stesso tempo ti chiedi come si possa non vedere che stai sporcando il luogo dove vivi, di cui dovresti essere orgoglioso nel vederlo pulito. Invece contribuisci, con il tuo comportamento maleducato, al fatto che ci siano più rifiuti che fiori”.

Complice la bella giornata i volontari si sono rifocillati con un picnic nei pressi della Cascina di Giorgio.

“Grandi e bambini hanno gustato deliziosi panini con le prelibatezze donate dagli sponsor della giornata – prosegue il primo cittadino – Le nostre Giacche Verdi (la Protezione Civile a cavallo della Sezione di Introbio) hanno ripulito i margini della Provinciale e i prati intorno raccogliendo bottiglie in vetro e tanto altro. Non da meno gli Alpini della Sezione di Introbio che hanno raccolto i rifiuti più impensati abbandonati dietro al centro di raccolta. Qui la fantasia dei maleducati è davvero stupefacente. Biciclette, reti di recinzione, tagliaerba, tubi di stufa e sacchi che Silea non ritira poiché non conformi alle disposizioni e tanto altro ancora. Perché non attendere il giorno di apertura del centro di raccolta e depositare nel luogo appropriato quello che non serve più? Chi butta i propri rifiuti un po’ ovunque, non si vergogna un pochino? Non si sente sporco o inutile come ciò che sta gettando?”

I sacchi verdi riempiti da tutti i volontari sono stati raccolti da Roberto che, con il suo furgone, li ha trasportati al centro di raccolta. Lì ogni materiale è stato suddiviso per tipologia di rifiuto.

“Questo è l’obiettivo dell’iniziativa: non solo ripulire ma insegnare a tutti come eseguire perfettamente la raccolta differenziata. Il futuro del pianeta è nelle mani di coloro che non lo sporcano, di coloro che vivono di bellezza, di un bambino che sa dove gettare la carta, di un ragazzo che non abbandona una bottiglia vuota in un prato, di un adulto che fuma ma non getta il mozzicone per terra. Solo chi ama la nostra Terra può desiderare che il cielo sia sempre blu, che i prati siano sempre verdi, che i fiori ritrovino il loro profumo, poiché da tutto questo nasce l’habitat per tanti insetti preziosi per la nostra salute – conclude Piazza – Tra i giochi in allegria dei bambini, tra le risate e le chiacchiere dei grandi, il pomeriggio si è concluso con il battesimo della sella presso il Ranch “La Pistolina”. Qui i bambini emozionati sono stati accompagnati dalle Giacche Verdi a montare sui loro cavalli e prenderci confidenza. Una domenica bellissima e ricca di emozioni. Ringrazia di cuore tutti gli sponsor che con le loro donazioni hanno permesso che a questa giornata non mancasse nulla: dai guanti alle sgargianti magliette, dai sacchi per la raccolta ai secchi, da Vania per aver messo a disposizione la sua baita, dal pane al salame, dal taleggio al formaggio di latteria, dalla frutta al dolce. Un grande grazie a coloro che condividono la passione di vedere pulito il proprio paese. Grazie a tutti i sorrisi che questa giornata ha fatto si che fossero condivisi in amicizia: una piccola parte di mondo unita per un grande scopo”.