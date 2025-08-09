Raffica di interventi sulle montagne lecchesi, giornata di lavoro per il Soccorso Alpino

In serata attivati i soccorsi per due ragazzi in difficoltà nei pressi dello Zucco di Cam a Introbio

BARZIO – Giornata intesa quella di oggi, sabato 9 agosto, per i tecnici del Soccorso Alpino Valsassina-Valvarrone. Molti i turisti e gli sportivi che hanno infatti preso d’assalto le montagne lecchesi.

La prima richiesta di soccorso è scattata alle 12:30 per una persona infortunata in seguito a una caduta nei pressi del “Pequeno” ai Piani di Bobbio. Per il recupero si è reso necessario l’intervento l’elisoccorso decollato da Como.

La seconda attivazione è scattata poco dopo le 15:30 per un escursionista sul Monte Scoggione a Colico. L’uomo ha richiesto l’aiuto dei soccorritori per delle abrasioni e ferite procurate in seguito di una caduta. Il ferito è stato prontamente raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino che hanno provveduto a medicarlo e accompagnarlo a valle.

Sempre nel pomeriggio, poco prima delle 16, è stato lanciato l’allarme per un ragazzo che risultava non reperibile dopo una gita in Val Biandino. Si sono attivati i tecnici del Cnsas e Vigili del Fuoco, il giovane è stato rintracciato che stava rientrando dall’escursione in modo autonomo.

Sempre a Introbio l’intervento scattato poco prima delle 18 per due ragazzi che si sono trovati in difficoltà nei pressi del Zucco di Cam. I giovani hanno sbagliato sentiero e si sono trovati in un punto esposto e pericoloso. A raggiungerli in moto e jeep i tecnici del Soccorso Alpino che hanno valutato però più idoneo e sicuro il recupero con l’elisoccorso, decollato da Sondrio.