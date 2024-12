Regione Lombardia approva finanziamento per la variante di Primaluna

Stanziati 21,7 milioni di euro. Inizio lavori nel 2027, la conclusione prevista nel 2030

LECCO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi, che aggiorna il Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale. Questo provvedimento conferma l’impegno per la realizzazione della variante alla SP 62 nel comune di Primaluna, parte del Programma degli interventi per la ripresa economica, con l’assegnazione delle risorse necessarie per avviare i lavori.

Il progetto, finanziato interamente dalla Regione Lombardia con un importo complessivo di 21,7 milioni di euro, prevede l’inizio dei lavori nel 2027 e la loro conclusione nel 2030. L’intervento è considerato di fondamentale importanza per la Valsassina, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita dei cittadini.

“Sono molto soddisfatto dell’attenzione che c’è da parte dell’Assessore Terzi al tema della rete viaria. Questo progetto migliorerà non solo la qualità della mobilità ma darà nuovo slancio all’intero territorio, che diventerà sempre più attrattivo anche dal punto di vista turistico”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

Il Vicepresidente della Provincia di Lecco, Mattia Micheli, ha aggiunto: “Grazie al grande supporto di Regione Lombardia e in particolar modo del Sottosegretario Mauro Piazza, siamo finalmente pronti ad avviare l’iter autorizzativo dell’opera e auspico l’avvio dei lavori già nel secondo semestre del 2026, compatibilmente con gli aspetti autorizzativi. La variante di Primaluna è l’opera più importante della nostra provincia che riusciremo a realizzare grazie ai fondi del Piano Lombardia”.