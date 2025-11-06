Riconosciute 22 scuole storiche di sci in Lombardia: c’è anche quella di Barzio

Premiate le realtà con oltre quarant’anni di attività ininterrotta, riconoscimenti anche ai maestri di sci con 50 anni di carriera

Tra queste c’è anche la scuola di sci di Barzio – Piani di Bobbio e Valtorta

BARZIO – La Lombardia celebra le sue montagne e i professionisti che ne custodiscono la tradizione sportiva. Regione Lombardia ha infatti conferito il titolo di “scuole storiche” a 22 realtà di sci, alpinismo e sci alpinismo che operano sul territorio da oltre quarant’anni.

Tra le premiate figura anche la scuola di sci di Barzio – Piani di Bobbio e Valtorta, da sempre punto di riferimento per gli amanti della neve e della Valsassina, che da decenni forma atleti e appassionati unendo tecnica, sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Il riconoscimento, che si concretizza nella consegna di una targa celebrativa, è stato istituito per valorizzare la continuità e l’eccellenza delle scuole che hanno saputo mantenere viva l’attività senza interruzioni per almeno 40 anni, contribuendo alla promozione del turismo sostenibile e alla cultura della montagna.

“Questo riconoscimento – ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – celebra l’eccellenza e la continuità delle scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo lombarde, autentici presìdi formativi e culturali delle nostre montagne. Dietro ogni scuola storica ci sono generazioni di maestri che hanno insegnato non solo la tecnica sportiva, ma anche il rispetto per l’ambiente e per la sicurezza. Abbiamo voluto dare un riconoscimento e sostenere questo mondo, che unisce tradizione, professionalità e turismo sostenibile, contribuendo a rendere le nostre valli sempre più vive e attrattive tutto l’anno”.

Le domande pervenute, raccolte tra il 10 settembre e il 10 ottobre 2025, sono state 25, di cui 22 ammesse. Tutte appartengono alla categoria delle scuole di sci, distribuite nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio.

Accanto a questo riconoscimento, il sottosegretariato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, insieme al Collegio Regionale dei Maestri di Sci, ha attribuito 32 benemerenze ai professionisti che hanno raggiunto importanti traguardi di carriera: 23 maestri con 50 anni di attività, 5 maestre con 35 anni di attività, 4 maestri con 40 anni di attività.

Complessivamente, in Lombardia risultano iscritti 2.484 maestri di sci, di cui 2.074 specializzati nell’alpino, 123 nel fondo e 287 nello snowboard, con ulteriori specializzazioni per direttori di scuola (303), insegnamento a persone con disabilità (143), telemark (113) e freeride (38). Il censimento più recente (stagione 2024/2025) conta inoltre 67 scuole di sci e 7 scuole di alpinismo e sci-alpinismo attive in Lombardia.