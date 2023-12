“I ragazzi del falò” illuminano Casargo e fanno rivivere una tradizione centenaria

Da 300 anni il falò della vigilia anima il paese valsassinese

Grande l’impegno dei “Rdf”, un gruppo che racchiude passione, amicizia e vecchie usanze

CASARGO – Una quarantina i ragazzi che, quest’anno, si sono impegnati per portare avanti una tradizione che da 300 anni si tramanda in paese, quella del falò della Vigilia di Natale. Entusiasmo e gioia travolgente per i giovani del paese che fanno rivivere a Casargo una leggenda, lavorando instancabilmente per giorni per preparare tutto al meglio e non lasciare nulla al caso.

Quest’anno, la sera della Vigilia di Natale, a rimanere incantanti dalla luce del falò alto ben 17 metri anche gli alunni della scuola elementare, gli abitanti, don Bruno Maggioni e il sindaco di Casargo Antonio Pasquini. Zampognari e fuochi d’artificio hanno arricchito di magia il momento tanto caro ai paesani. In ricordo di questa tradizione e come segno di riconoscimento a “Rdf, i ragazzi del falò” è stato realizzato un monumento con una targa donata dal Comune.

Concerto Gospel

Venerdì 29 dicembre alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di San Bernardino a Casargo, si esibirà il coro Gospel ‘Sol Quair’ di Lecco. Dopo il successo della serata gospel dello scorso anno, l’amministrazione comunale in collaborazione con la locale Pro Loco desidera salutare il 2023 con un concerto per tutti i cittadini e turisti che stanno incominciando e riempire le seconde case per le festività l’ultimo dell’anno. Una serata coinvolgente per nutrire cuore e spirito con quella che a ragione è considerata la “musica dell’anima”, ed è proprio dalla traslitterazione dall’inglese Soul Choir, “coro dell’anima” da cui prendono il nome i Sol Quair. A seguire, presso la Sala Eventi, la Pro Loco ha organizzato un rinfresco per brindare all’anno appena trascorso ed aprirsi con speranza e gioia al 2024.