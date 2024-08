Sagra delle Sagre, fuochi confermati. Stasera anche l’estrazione della lotteria

La manifestazione valsassinese si prepara all’atto conclusivo

Numeri estratti dalle ore 21.30, spettacolo pirotecnico alle 22.30. Previsto anche il Dj set

BARZIO/PASTURO – Valsassinesi e visitatori possono stare tranquilli: il meteo non rovinerà il gran finale della Sagra delle Sagre. Questa sera, domenica, la conclusione della 59° edizione della tradizionale manifestazione in località Fornace, tra Barzio e Pasturo, vede nel programma l’estrazione della lotteria e lo spettacolo pirotecnico, con anche musica a intrattenere i presenti (Disco 360 by “Roberto Vitali”).

Programma che le attuali condizioni meteorologiche rischiavano di far vacillare, ma così non sarà. A fornire rassicurazioni a riguardo Riccardo Benedetti, direttore della Sagra delle Sagre: “Le previsioni dicono che nel pomeriggio dovrebbe smettere di piovere, i fuochi verranno fatti, sono già in preparazione”. Dunque confermato lo spettacolo pirotecnico, salvo violente precipitazioni che però, stando al bollettino meteo attuale, non sono annunciate.

A precedere lo scoppio dei fuochi d’artificio fissato per le 22.30, l’estrazione della lotteria: il ricavato dei biglietti venduti andrà a favore della Chiesetta ex voto del Battaglione Morbegno ai Piani delle Betulle, per completare gli interventi di sistemazione della struttura. In questi giorni di Sagra gli Alpini della Sezione Lecco si sono posizionati all’ingresso per vendere i biglietti della sottoscrizione a premi. “Già dopo Ferragosto erano andati esauriti – fa sapere il direttore della Sagra delle Sagre – complessivamente erano 25 mila. Tra le penne nere la soddisfazione è tanta”. In palio come primo premio ci sarà una Skoda Fabia di Autocogliati, i numeri vincenti saranno resi noti dalle ore 21.30.

Nel frattempo, da questa mattina hanno aperto i battenti per l’ultima volta gli espositori, 91 in tutto, che per più di una settimana hanno messo in mostra i loro prodotti e servito gli avventori. Non sono mancate per tutto il periodo della Sagra serate di intrattenimento con musica, animazione, balli e molti altri appuntamenti.

Riguardo alle affluenze è ancora presto per fare un bilancio complessivo da quando, lo scorso 10 agosto, è avvenuto il taglio del nastro, tuttavia già qualche dato ci viene fornito da Benedetti, sulla base delle vetture entrate nell’area adibita alla Sagra: “A metà settimana erano entrate nei parcheggi 22 mila auto. A occuparsi del monitoraggio il Comune di Barzio, anche se avremo dati più precisi e completi su tutto il periodo della Sagra da domani mattina”.