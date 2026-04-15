Sagra delle Sagre, gestione affidata a Pk Events per il triennio 2026-2028

Aggiudicazione provvisoria alla Pk Events con un’offerta da 46mila euro annui

La decisione della Comunità Montana chiude mesi di incertezza sul futuro della manifestazione

BARZIO – La gestione della Sagra delle Sagre e delle manifestazioni zootecniche valsassinesi passa, per il prossimo triennio, alla Pk Events Srls di Galbiate. La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha infatti concluso la procedura di gara con l’aggiudicazione provvisoria alla società con sede in via Filanda Maggiore 2, che ha presentato un’offerta pari a 46mila euro annui, mille euro in più rispetto alla base d’asta.

La determinazione, pubblicata il 14 aprile e firmata dal responsabile dell’Unità operativa Giuseppe Monti, chiude mesi di incertezza sul futuro della manifestazione, al centro anche di interrogazioni e timori legati alla mancata pubblicazione del bando.

Alla manifestazione di interesse avevano partecipato tre soggetti: oltre a Pk Events, il Consorzio Como Turistica e Sgp Grandi Eventi Srl. Tuttavia, il Consorzio ha successivamente rinunciato alla presentazione della documentazione, mentre Sgp Grandi Eventi non ha effettuato il sopralluogo obbligatorio sugli spazi dell’ex Fornace, non presentando quindi alcuna offerta. La commissione giudicatrice si è così trovata a valutare un’unica proposta.

La commissione, riunitasi il 30 marzo, era composta dal segretario comunale della Comunità Montana Giulia Vetrano, in qualità di presidente, da Maria Benedetti di Aria Spa e dallo stesso Giuseppe Monti come responsabile tecnico. Dopo l’esame dell’offerta tecnica ed economica, è stata disposta l’aggiudicazione alla società galbiatese.

L’affidamento, al momento provvisorio in attesa delle verifiche sulla documentazione, riguarda una concessione sperimentale della durata di tre anni, dal 2026 al 2028, con pagamento del canone in rate semestrali anticipate, con scadenza al 5 giugno e al 5 gennaio di ciascun anno.

Il contratto prevede l’organizzazione di almeno quattro eventi. Tra questi rientrano obbligatoriamente la Sagra delle Sagre, che nel 2024 aveva superato le centomila presenze, e le manifestazioni zootecniche valsassinesi con la Mostra interprovinciale dei bovini di razza bruna. Gli altri due appuntamenti saranno definiti sulla base della proposta tecnica presentata dal concessionario.

Per soddisfare i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, Pk Events si avvarrà della collaborazione di Lunaservice Sas di Uga Mikhail & C. di Canzo, attiva nella gestione di attrazioni e spettacoli itineranti, e della Kickboxing Lecco Asd di Galbiate.

Il concessionario sarà chiamato a occuparsi dell’organizzazione e della gestione complessiva degli eventi, della promozione, dei percorsi fieristici e delle attività di intrattenimento, oltre alla collaborazione con operatori economici, associazioni ed enti locali per valorizzare tradizioni e risorse del territorio.

Tra gli obiettivi indicati anche la promozione dei prodotti della Valsassina, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e il sostegno alla destagionalizzazione dell’offerta turistica, attraverso l’introduzione di ulteriori iniziative e appuntamenti.