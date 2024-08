Sentiero della Marmotta: bimbi e famiglie ai Piani di Artavaggio per l’inaugurazione

Bella iniziativa realizzata dell’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio con gli sponsor

Molto apprezzato il nuovo percorso ludico-educativo che propone esperienze plurisensoriali

MOGGIO – In tanti, sabato mattina, sono saliti ai Piani di Artavaggio per l’inaugurazione del Sentiero della Marmotta, un nuovo percorso ludico-educativo interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Dopo il taglio del nastro i bambini hanno potuto mettersi in gioco affrontando le esperienze proposte dalla marmotta Molly. Un modo divertente e stimolante per entrare in contatto con alcune caratteristiche del territorio attraverso linguaggi diversi ed esperienze plurisensoriali.

Attività motorie associate alla conoscenza di alcune caratteristiche della fauna di Artavaggio, attività di scoperta attraverso descrizioni e illustrazioni della flora presente, aree relax sono solo alcune delle proposte rivolte alle famiglie per passare una splendida giornata immersi nella natura.

Questo progetto vede la luce grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio e gli sponsor che lo hanno sostenuto. L’inaugurazione di ieri è proseguita nel prato della scuola di sci con salsicce, birra e giochi in quota. Tutto l’incasso della giornata sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio.