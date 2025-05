Sicurezza stradale a Ballabio: attraversamento illuminato sulla Provinciale

Il tratto coinvolto è molto frequentato: presenti bar, farmacia, supermercato e parcheggio

Il sindaco Bussola: “Riteniamo che questo intervento sia importante per tutelare i pedoni” in un punto ad alta frequentazione

BALLABIO – Il Comune di Ballabio torna a investire sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla tutela dei pedoni in una delle zone più trafficate del paese. La Giunta ha dato il via libera alla realizzazione di un attraversamento pedonale luminoso su via Provinciale, in corrispondenza del civico 14.

Una zona nevralgica per il passaggio dei cittadini, vista la presenza di un bar, una farmacia Paoletti, un supermercato e un parcheggio pubblico. Un contesto che, soprattutto nelle ore di punta, vede un flusso costante di pedoni che attraversano la strada, spesso con difficoltà e in condizioni di scarsa visibilità.

L’intervento previsto è di quelli moderni ed efficaci: un attraversamento luminoso di tipo “lama di luce”, dotato di due pali alti sei metri posizionati ai lati della carreggiata. Ogni palo sarà equipaggiato con un segnale retroilluminato, due lampeggianti bifacciali e un corpo illuminante con ottica asimmetrica, studiato per garantire la massima visibilità notturna senza abbagliare gli automobilisti.

“Per noi la sicurezza è assolutamente una priorità e riteniamo che questo intervento sia importante per tutelare i pedoni” ha dichiarato il Sindaco Giovanni Bruno Bussola. Una posizione netta, condivisa anche dagli uffici tecnici del Comune, che sono stati incaricati di procedere con la progettazione e la realizzazione dell’opera.

“Abbiamo quindi dato mandato al Comandante della Polizia Locale Marco Maggio ed al Tecnico Comunale Marcello Tommasi di realizzare quanto prima il progetto di un attraversamento pedonale luminoso previo confronto con i tecnici della Provincia di Lecco per le necessarie autorizzazioni”, ha aggiunto il primo cittadino.

I prossimi passi, dunque, saranno il confronto tecnico con la Provincia e l’avvio dei lavori, che il Comune auspica avvengano in tempi brevi. Un investimento sulla sicurezza, ma anche un segnale di attenzione verso i cittadini che ogni giorno vivono e attraversano quel tratto di strada.