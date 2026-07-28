Soccorso Centro Valsassina, rinnovato il Consiglio Direttivo: Ambrogio Canepari è il nuovo presidente

Definite le nuove cariche dell’associazione dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo deliberato il 28 maggio

Nominati vicepresidente, segretaria e referenti dei principali servizi

INTROBIO – Il Soccorso Centro Valsassina ha ufficializzato il rinnovo del proprio Consiglio Direttivo, deliberato il 28 maggio 2026, comunicando la nuova composizione dell’organo dirigente e l’assegnazione delle principali cariche associative.

Alla presidenza è stato eletto Ambrogio Canepari, che guiderà l’associazione nel nuovo mandato. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato nominato Daniel Denti, mentre l’incarico di segretaria è stato affidato a Veronica Recchia.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Gabriella Bergamini, Ambrogio Canepari, Celeste Caverio, Gianni Codega, Daniel Denti, Eleonora Recchia, Veronica Recchia e Moreno Sacchi.

Per quanto riguarda gli incarichi operativi, Daniel Denti sarà anche il referente per l’assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni ed eventi, mentre Gabriella Bergamini assumerà il ruolo di referente per la formazione.

L’associazione ricorda inoltre che per informazioni generali e prenotazioni dei servizi è possibile contattare la segreteria attraverso l’indirizzo e-mail info@soccorsocentrovalsassina.it, mentre per le prenotazioni telefoniche resta attivo il numero dedicato 368 3903363.