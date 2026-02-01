Soccorso in valanga: importante esercitazione del soccorso alpino all’Alpe Paglio

Impegnati ventotto tecnici del Soccorso Alpino, Stazione Valsassina – Valvarrone

Le simulazioni svolte hanno permesso di testare tecniche, attrezzature e coordinamento delle squadre in scenari realistici

CASARGO – Si è svolta ieri, 31 gennaio, all’Alpe Paglio, nel comune di Casargo, un’importante esercitazione del Soccorso Alpino dedicata alle pratiche di soccorso in valanga, in un contesto ambientale particolarmente significativo a seguito delle recenti precipitazioni nevose che hanno interessato le Prealpi lecchesi.

All’attività hanno preso parte ventotto tecnici del Soccorso Alpino, Stazione Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, affiancati da tre istruttori del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, tra cui un istruttore nazionale, a conferma dell’alto livello formativo dell’esercitazione.

L’addestramento si è concentrato sulle procedure operative da adottare in caso di interventi in ambiente innevato, con particolare attenzione alla ricerca e al recupero di persone travolte da valanga. Le recenti nevicate hanno interessato in modo rilevante le cime oltre i 1500 metri di quota, rendendo fondamentale l’aggiornamento costante delle competenze tecniche dei tecnici, soprattutto in vista dell’aumento della frequentazione della montagna durante la stagione invernale.

Le simulazioni svolte hanno permesso di testare tecniche, attrezzature e coordinamento delle squadre in scenari realistici. L’iniziativa rientra nel programma di formazione continua del Soccorso Alpino, che pone grande attenzione alla preparazione dei soccorritori, per garantire interventi tempestivi ed efficaci in qualsiasi situazione di emergenza.

L’addestramento costante rappresenta infatti un elemento imprescindibile per affrontare con professionalità e sicurezza operazioni di soccorso spesso complesse e svolte in condizioni ambientali difficili. Il Soccorso Alpino conferma così il proprio impegno nella tutela della sicurezza in montagna e nella preparazione dei suoi operatori, a beneficio di escursionisti, alpinisti e di tutti coloro che frequentano l’ambiente alpino e prealpino anche nei mesi invernali.