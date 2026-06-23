Sp 64, nuovi lavori alla Culmine di San Pietro: 592 mila euro per sicurezza e barriere

La Provincia di Lecco ha avviato una nuova fase di interventi tra Moggio e Cassina Valsassina

Il cantiere riguarda il rinnovo di alcuni tratti di barriere stradali e il ripristino della complanarità del piano viario

MOGGIO/CASSINA – Da circa una settimana la Provincia di Lecco ha avviato una nuova fase di interventi lungo la Sp 64 Prealpina Orobica, in località Culmine di San Pietro, nel tratto che interessa i territori comunali di Moggio e Cassina Valsassina.

I lavori rientrano in un programma di miglioramento funzionale dell’infrastruttura e sono finalizzati a incrementare la sicurezza stradale per tutti gli utenti che percorrono questo importante collegamento viabilistico della Valsassina.

Nel dettaglio, gli interventi prevedono il rinnovo di alcuni tratti di barriere stradali e il ripristino della complanarità del piano viario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorrenza e garantire una maggiore protezione lungo il tracciato.

La Sp 64 Prealpina Orobica rappresenta un itinerario di particolare rilievo per il territorio. Oltre a essere una strada di collegamento tra diversi comuni valsassinesi, costituisce infatti una meta turistico-montana molto apprezzata da cittadini, visitatori e turisti, anche stranieri, attratti dai paesaggi della Culmine di San Pietro e dalle opportunità offerte dall’area per escursioni, passeggiate e attività all’aria aperta.

La strada svolge inoltre una funzione strategica dal punto di vista della mobilità, collegando le province di Lecco e Bergamo in questa porzione di territorio montano.

Il finanziamento dei lavori è stato riconosciuto da Regione Lombardia, che ha inserito l’intervento all’interno del proprio piano manutenzione strade, concedendo alla Provincia di Lecco, in qualità di ente attuatore, un contributo pari a 592.500 euro.

L’intervento rappresenta quindi un investimento importante per la sicurezza e la valorizzazione di una direttrice viaria significativa, frequentata sia dai residenti sia da un numero consistente di visitatori durante tutto l’anno.