SP 67. Senso unico alternato per lavori di messa in sicurezza alla “Valle di Creste”

Da lunedì 20 gennaio a lunedì 17 marzo

Gli interventi per evitare la caduta di materiale sulla carreggiata in caso di maltempo

VALSASSINA – Sulla SP 67 Alta Valsassina e Valvarrone, in località Valvarrone, a partire da lunedì 20 gennaio dalle 8.30 e fino a lunedì 17 marzo alle 17.30, sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, al km 21+000 per interventi di messa in sicurezza e regimazione della “Valle di Creste”.

Il senso unico alternato, regolato da apposito impianto semaforico, permetterà l’esecuzione dei lavori previsti, garantendo al contempo la sicurezza delle maestranze e degli utenti della strada.

Gli interventi serviranno a prevenire futuri sversamenti di materiale sulla carreggiata

stradale in occasione di eventi meteorologici intensi.