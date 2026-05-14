Strada Resinelli: nuovo asfalto nel primo tratto, in arrivo gli ultimi guard-rail tra 3° e 4° tornante

L’istituzione dei parcheggi a pagamento ai Piani Resinelli ha permesso di generare le risorse necessarie

Il sindaco di Ballabio Bussola: “Il lavoro da fare è tanto e ne siamo tutti consapevoli, ma la direzione intrapresa è quella giusta”

BALLABIO – “Che la storica strada Ballabio Resinelli necessitasse di interventi era evidente e sotto gli occhi di tutti. Per decenni, da quando è stata tolta la ex stanga, gli investimenti sono stati ridotti al lumicino e non si poteva pensare di risolvere tutti i problemi in un batter di ciglia; lo si poteva fare solo programmando una serie di interventi da realizzarsi nel corso degli anni. Negli ultimi tre anni, pertanto, la direzione intrapresa è stata chiara, univoca, in evidente controtendenza con il passato e i risultati si stanno già cominciando a vedere”.

Le parole sono quelle del sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola che ha spiegato come la strada sia sotto il territorio comunale di Ballabio e gestita con una apposita convenzione per i Piani Resinelli tra i comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello e Lecco. L’istituzione dei parcheggi a pagamento ai Piani Resinelli ha permesso di generare le risorse necessarie sia per le tante necessità della nota località turistica sia per le manutenzioni della relativa strada di accesso.

La manutenzione e la messa in sicurezza di questa strada, tuttavia, necessitano di enormi risorse economiche che è fondamentale reperire anche mediante bandi di enti superiori: “Per quanto concerne il rischio da caduta massi, ad esempio, è stato determinante l’aiuto di Regione Lombardia che, negli scorsi anni ha finanziato due lotti, un primo di € 188.000 e un secondo di ben € 800.000, per la realizzazione di barriere paramassi, installate mediante appalti del Comune di Ballabio, che hanno permesso di mitigare il rischio negli ultimi tornanti”.

Per quanto concerne la qualificazione e messa in sicurezza della strada un altro importante step è stata l’adesione con successo al bando regionale delle valli prealpine ad opera della Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino in partenariato e con la compartecipazione economica dei quattro comuni della convenzione. “Un’opera importante ammontante complessivamente a € 650.000 per la quale sono già stati installati diversi nuovi guard rail in acciaio corten nel tratto antecedente il 3° tornante e che, a breve, vedrà il completamento con altri guard rail prima del 4° tornante. Per tutta l’area oggetto di intervento seguirà anche il completo rifacimento degli asfalti”.

In tema di asfalti a inizio 2026 con appalto del Comune di Abbadia Lariana, capofila della convenzione, è stato messo a nuovo il tratto tra l’11° e il 14° tornante; l’intervento si è già concluso e ha avuto uno stanziamento di € 75.000. Un altro intervento tanto atteso, invece, riguarda le asfaltature dei primi due tornanti della Ballabio Resinelli che il Comune di Abbadia sta per affidare per un importo complessivo di altri € 75.000 e che si prevede venga messo a terra per la fine di giugno.

“Il lavoro da fare è tanto e ne siamo tutti consapevoli ma la direzione intrapresa è quella giusta – ha concluso il Sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola -. Desidero ringraziare tutte le parti in causa, a partire da Regione Lombardia e il sottosegretario Mauro Piazza per l’importante collaborazione, dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e il presidente Antonio Rusconi, nonché tutti i comuni della convenzione dei Piani Resinelli con un ringraziamento particolare a Roberto Azzoni, sindaco del comune capofila e colui che più di ogni altro segue ogni aspetto di questa bellissima località turistica”.