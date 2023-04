Successo per il concerto di Pasqua della banda di Barzio

Chiesa gremita per “Musica e preghiera” una elevazione per banda e coro a Barzio

Bis in programma per sabato 22 aprile alle 21 nella chiesa di Sant’Ambrogio a Sormano, data dedicata alla memoria del Maestro Angelo Sormani

BARZIO – Un successo l’immancabile appuntamento di Pasqua del Corpo musicale Santa Cecilia. Domenica sera la chiesa parrocchiale Sant’Alessandro ha fatto da cornice ad una speciale edizione del tradizionale concerto pasquale.

A caratterizzare l’evento il tema “Musica e Preghiera”, una elevazione per banda e coro che ha visto protagonisti anche il Coro Polifonico Aldeia di Castello Brianza e il Coro Santi Gervaso e Protaso di Caglio.

Quest’anno è stata prevista una seconda esibizione in programma per sabato 22 aprile nella chiesa di Sant’Ambrogio a Sormano. Il concerto sarà dedicato alla memoria del Maestro Angelo Sormani, figura di spicco per diverse bande e orchestre del territorio come avevamo ricordato nell’articolo precedente https://lecconotizie.com/societa/valsassina-societa/barzio-grande-concerto-di-pasqua-del-corpo-musicale-santa-cecilia/

Un successo di pubblico per la prima data della manifestazione che ha riempito la chiesa del paese valsassinese.