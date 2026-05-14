Taceno: conclusi i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico del depuratore

Un investimento di circa 300.000 euro

Gestione più efficiente dei reflui e maggiore tutela ambientale

TACENO – Si sono conclusi i lavori di aggiornamento dell’impianto elettrico del depuratore di Taceno, realizzati da Lario Reti Holding con un investimento complessivo di circa 300.000 euro. L’intervento ha consentito di ammodernare l’infrastruttura, garantendone la piena efficienza e sicurezza attraverso la sostituzione dei quadri elettrici di potenza e di automazione ormai obsoleti.

Il progetto ha previsto un ampio rinnovamento dell’impianto: è stato realizzato un nuovo locale tecnico in sostituzione di una porzione dell’edificio esistente, sono stati installati quadri elettrici di nuova generazione, rinnovate le linee di alimentazione e potenziati i sistemi di controllo e supervisione.

Nel corso dei lavori è stata inoltre realizzata una piazzola dedicata al posizionamento del gruppo elettrogeno di emergenza, a ulteriore garanzia della continuità operativa dell’impianto e protezione dell’ambiente anche in situazioni di blackout energetico. Le attività si sono svolte senza interrompere il funzionamento del depuratore, assicurando in ogni fase una gestione ottimale dei reflui. Con il completamento dell’intervento, l’impianto di Taceno risulta oggi più efficiente, sicuro e adeguato alle esigenze di tutela ambientale del territorio.