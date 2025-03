Una raccolta firme per chiedere la “settimana corta” alla scuola media di Introbio

La proposta avanzata da molti genitori: a scuola dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

Il modulo per la raccolta firme è disponibile in quattro attività del centro Valsassina fino al 6 aprile

INTROBIO – In questi giorni è nata una raccolta firme per chiedere la “settimana corta” alla scuola secondaria di primo grado “ Niccolò Tommaseo”. La proposta sarebbe quella di organizzare le lezioni con un orario che va dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14, prevedendo però un doppio intervallo. Questo permetterebbe ai ragazzi di non andare a scuola il sabato.

L’iniziativa è stata lanciata anche sui social da alcuni rappresentanti di classe che si sono fatti portavoce di questa richiesta sollevata da molti genitori. Come precisato dai rappresentanti, questa raccolta firme è solo a scopo consultivo. Per ottenere così un dato effettivo del numero di famiglie che condividerebbero questo cambiamento. L’istanza verrà poi sottoposta al dirigente scolastico.

I moduli per la raccolta firme sono disponibili fino al 6 aprile in quattro attività nei paesi di Introbio, Primaluna, Cortenova e Taceno. La firma potrà essere apposta da uno solo genitore di alunno iscritto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.