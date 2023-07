Valsassina: esercitazione in parete per i tecnici del Soccorso Alpino

Simulazione serale al Sasso di Introbio per i volontari della stazione Valsassina-Valvarrone

Continuano le attività addestrative per garantire un elevato standard di intervento anche in vista del periodo di maggior affluenza sulle montagne lecchesi

INTROBIO – Continuano le attività addestrative per i tecnici del Soccorso Alpino Valsassina – Valvarrone.

Le molteplici esercitazioni programmate consentono di mantenere un elevato livello di intervento per i volontari del Cnsas, in particolar modo in vista del periodo di maggior affluenza sulle montagne lecchesi.

Scenario di venerdì sera il Sasso di Introbio dove è stato simulato il recupero in parete di due persone. Durante l’intervento sono state utilizzate due barelle per il soccorso in ambiente impervio la Kong e la Next (una tavola spinale idonea per l’immobilizzazione).

Impegnati in falesia 26 tecnici del sodalizio tra cui alcuni giovani che da poco tempo sono entrati a far parte del Cnsas che infatti vanta un costante ingresso di nuovi volontari. Nella serata di venerdì durante le delicate manovre di recupero ad assistere i tecnici anche le competenze di un istruttore nazionale del Soccorso Alpino.

Al termine dell’esercitazione un momento conviviale utile anche per rafforzare lo spirito di gruppo allestito alla Casa delle Guide. Mountain Dream Guide ha dato ospitalità ai volontari e ai loro famigliari che si sono prodigati nella preparazione di un rinfresco.

Si ringrazia per le immagini il fotografo Alberto Locatelli