Valsassina. Il Maresciallo dei Carabinieri Antonio De Vincenzo va in pensione

39 anni di onorato servizio nell’Arma, 24 dei quali come Comandante della Stazione di Introbio

Arruolato nel 1986 e comandante a Introbio dal 2001, ha guidato la stazione attraverso attività di prevenzione, vigilanza e vicinanza alla comunità

INTROBIO – Dopo 39 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Maresciallo Antonio De Vincenzo è giunto al meritato traguardo della pensione.

Originario di Gioia del Colle e poi cresciuto in Romagna, si era arruolato nella Benemerita nel 1986, prestando servizio nelle stazioni di Mantova, Casargo e Bellagio. Nel 2001 aveva assunto il comando della Stazione dei Carabinieri di Introbio, incarico che ha mantenuto fino a pochi giorni fa.

In oltre vent’anni di presenza sul territorio valsassinese, il Maresciallo De Vincenzo è diventato un autentico punto di riferimento per la comunità, per i colleghi e per i superiori. Un ruolo svolto con professionalità, dedizione e un sorriso sempre presente.

Tra le numerose attività svolte, il Comandante si è impegnato anche nella divulgazione di informazioni sulla sicurezza e sulla prevenzione, partecipando come relatore a incontri pubblici rivolti a cittadini e studenti.

Appassionato sportivo, ha operato inoltre sulle piste da sci dei comprensori locali, garantendo vigilanza e soccorso, oltre ai consueti servizi di pattugliamento e controllo.