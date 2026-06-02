Valsassina. Modifiche alla viabilità nei prossimi giorni sulle strade provinciali 67 e 64

LECCO – Modifiche alla viabilità nei prossimi giorni sulle strade provinciali 67 e 64:
- chiusura al transito a fasce orarie della Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, tra il ponte in ferro sul torrente Varroncello e l’ingresso abitato di Pagnona, fino a martedì 30 giugno, sabati e festivi esclusi, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00, per esecuzione opere di consolidamento e protezione ciglio di valle.
- regolamentazione al transito e istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la Sp 64 Prealpina Orobica a Cassina Valsassina, dalle 8.00 di mercoledì 3 giugno alle 17.00 di giovedì 4 giugno, per esecuzione interventi regimazione acque meteoriche.
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