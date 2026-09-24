Valsassina. Nasce l’ALT(r)A VIA, un nuovo cammino tra le ex stazioni sciistiche

Le prime esplorazioni sono in programma domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre tra Ballabio, Resinelli e Pasturo
Testimonianze, ricordi e idee dei partecipanti contribuiranno alla realizzazione di una mappa di comunità legata al percorso
VALSASSINA – Due camminate per esplorare il territorio e contribuire, passo dopo passo, alla costruzione di un nuovo itinerario dedicato alla montagna oltre la neve. Prende forma “Incontrarsi in cammino – Un’Alt(r)a Via per la Valsassina”, progetto che punta a collegare le ex stazioni sciistiche oggi in disuso attraverso un percorso escursionistico costruito anche con il contributo di chi vive e frequenta la valle.
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