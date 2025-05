Valsassina. Tanti fedeli in Val Biandino per l’apertura del mese mariano

Come ogni anno il primo giorno di maggio si recita la messa al Santuario Madonna Delle Neve

INTROBIO – Come tradizione anche questo primo maggio i fedeli si sono recati in Val Biandino per rendere omaggio alla madonna per l’aperura del mese mariano.

I fedeli si sono ritrovati alla Bocca di Biandino alle 10.30 per poi mettersi in cammino verso il santuario recitando il rosario. A celebrare la messa alle 11 il parroco della Comunità Pastorale Madonna Della Neve Don William Abbruzzese.

Grazie alla bella giornata la messa è stata celebrata all’aperto a ridosso del santuario. L’appuntamento sacro quest’anno è stato particolarmente partecipato, segno di instancabile devozione per la Madonna della Neve.

Presenti oltre ai credenti valsassinesi anche il sindaco di Silvana Piazza, e alcuni rappresentanti del Gruppo Alpini di Introbio.