Valvarrone, in 1.500 per i Mercatini di Natale in Cantina

Lo scorso weekend in Valvarrone

Il presidente Buzzella: “Senza la collaborazione di tutti non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato”

VALVARRONE – Si è conclusa con grande soddisfazione la sesta edizione dei Mercatini di Natale in Cantina 2025, svoltasi il 6 e 7 dicembre a Valvarrone, che ha registrato più di 1.500 visitatori. Un risultato che conferma la crescente attrattiva dell’iniziativa per il territorio e per i tanti ospiti provenienti da fuori.

Circa 30 espositori, tra artigiani e produttori locali, hanno animato il percorso tra le cantine del borgo con proposte artigianali, prodotti tipici e idee regalo natalizie, contribuendo a creare un’atmosfera speciale e autentica.



Le parole del Presidente dell’Associazione Borgo Introzzo, Alessandro Buzzella: “Un ringraziamento particolare ai volontari che, anche quest’anno, pur in forza ridotta per mille motivi, sono riusciti a portare a casa l’evento. Senza la collaborazione di tutti non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. Mi scuso con i visitatori per gli eventuali disagi legati ai posteggi e ringrazio nuovamente i volontari, gli espositori e tutti coloro che ci hanno fatto visita. Credo che l’Associazione Borgo Introzzo, in sinergia con le altre associazioni coinvolte e con l’Amministrazione comunale, cercherà di mantenere sempre vivo questo evento. L’organizzazione è consapevole delle naturali difficoltà di parcheggio nei borghi montani. In vista della prossima edizione, si stanno valutando soluzioni logistiche migliorative, oltre alla possibilità di introdurre nuove piccole attrazioni che rendano l’esperienza ancora più suggestiva e coinvolgente. L’Associazione Borgo Introzzo rivolge un sincero ringraziamento ai visitatori, agli espositori, ai volontari e a tutte le realtà coinvolte nella realizzazione dell’evento”.

I Mercatini di Natale in Cantina si confermano un appuntamento capace di valorizzare il territorio e di creare un clima unico di accoglienza e tradizione. L’appuntamento è rinnovato per l’edizione 2026.