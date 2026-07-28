Villa Serena di Introbio festeggia i nonni e i 45 anni dell’ASA

La residenza guidata da fratel Alberto Bosisio ha celebrato l’anniversario dell’Associazione a Servizio degli Anziani

Un pomeriggio di festa e condivisione a Villa Serena

INTROBIO – Un pomeriggio all’insegna della fede, della musica e della condivisione ha animato Villa Serena a Introbio, dove venerdì 24 luglio si sono svolti i festeggiamenti dedicati ai nonni e al 45esimo anniversario della fondazione dell’ASA – Associazione a Servizio degli Anziani, realtà che gestisce la residenza portando avanti ogni giorno i valori fondanti di servizio, fraternità e assistenza.

La giornata ha coinvolto ospiti della struttura, familiari, volontari e simpatizzanti, in un clima di grande partecipazione e affetto.

Il momento centrale dell’iniziativa è stato alle 15, con la celebrazione della Santa Messa, concelebrata da numerosi sacerdoti: don William Abruzzese, don Gabriele Carena, don Benvenuto Riva, don Carlo Motta, don Lucio Galbiati, don Angelo Olgiati e fratel Alberto Bosisio, direttore di Villa Serena.

La funzione è stata accompagnata dai canti eseguiti da Gabriele e i suoi amici, contribuendo a rendere ancora più intenso e partecipato il momento religioso.

Alla celebrazione hanno preso parte gli ospiti della residenza, insieme ai parenti e a quanti hanno voluto condividere questo importante anniversario.

Al termine della Messa, la festa è proseguita con un momento musicale affidato ai componenti del “quintetto”, formato da Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini.

Con i loro brani hanno coinvolto il pubblico regalando emozioni, sorrisi e tanti ricordi. La musica ha accompagnato gli ospiti in un viaggio fatto di nostalgia, commozione e allegria, trasformando il pomeriggio in un’occasione di autentica condivisione.

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie all’impegno delle educatrici Paola Pedrazzoli e Cristina Tantardini, che quotidianamente operano all’interno della struttura e hanno curato con attenzione ogni dettaglio della giornata.

Un appuntamento che ha rappresentato non solo una celebrazione, ma anche un’occasione per ricordare il ruolo fondamentale di Villa Serena come luogo di accoglienza, relazione e cura.

E proprio lo spirito della struttura è racchiuso nel vecchio adagio: “Seren non è, seren sarà, se non sarà sereno, si rasserenerà”. Una frase che, spiegano dalla residenza, ben descrive il clima che si respira ogni giorno a Villa Serena: un ambiente dove attenzione, vicinanza e umanità continuano a essere protagoniste.