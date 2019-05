Cai Ballabio. Una serata tutta al femminile per parlare di sport e alimentazione

In tanti venerdì sera per l’incontro con la dottoressa Donatella Polvara e Stefania “Steppo” Valsecchi

Soddisfatti gli organizzatori del Cai Ballabio: “Un grazie a tutti quelli che hanno collaborato”

BALLABIO – Una bella serata, venerdì, quella organizzata dal Cai Ballabio. Grande successo di pubblico con una platea composta da una sessantina di adulti e una trentina di bambini.

Ospiti la nutrizionista Donatella Polvara e Stefania “Steppo” Valsecchi che hanno raccontato le loro esperienze di vita, una nella ricerca della giusta alimentazione in zone estreme e l’altra nello sport con il racconto di una particolarissima gara in mtb in Mongolia che ha vinto nella categorie donne.

Una serata tutta al femminile con due ospiti brillanti capaci di interagire con i giovani frequentatori della montagna spiegando quale sia la corretta alimentazione in un’escursione.

Alla fine serata le ospiti hanno ricevuto doni dai bambini ed è stato distributito il gelato a tutti offerto dalla Tabaccheria Bar Zappelli di Ballabio.

“I ringraziamenti per la bella riuscita della serata vanno al sindaco Alessandra Consonni e all’amministrazione comunale di Ballabio sempre pronti a venire incontro alle esigenze del Cai – ha detto il presidente del Cai Ballabio Marco Anemoli -. Un grazie ai consiglieri per la perfetta organizzazione, alla Tabaccheria Bar Zapelli di Ballabio, alle gentili ospiti per la loro professionalità e a tutti gli intervenuti”.