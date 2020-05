Cerimonia on-line per la serata finale del Premio Antonia Pozzi

Sabato scorso la premiazione della IV edizione

Il covid non ha fermato il premio, ecco i vincitori

PASTURO – Lo scorso gennaio era stata annunciata la IV edizione del Premio Internazionale “Per troppa vita che ho nel sangue” dedicato ad Antonia Pozzi. Purtroppo per le vicende legate al Coronavirus la cerimonia di premiazione non ha potuto essere programmata a Pasturo, come previsto, e gli organizzatori hanno optato per una cerimonia online.

L’ideatrice e presidente del premio Caterina Silvia Fiore e l’organizzazione del concorso hanno tuttavia ideato una serata/evento sostitutiva andata in diretta su youtube sabato 9 maggio, con la presenza dei rappresentanti delle istituzioni (comune di Pasturo rappresentato dal delegato alla cultura Guido Agostoni e comune di Roseto degli Abruzzi rappresentato da Lorena Marcelli), la Giuria del Premio, le Associazioni Culturali che come gli scorsi anni hanno sponsorizzato il premio (Verbumlandiart e Euterpe), la casa editrice La strada per Babilonia e gli autori vincitori e premiati.

I vincitori di questa quarta edizione