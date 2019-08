Completati gli interventi di Somma Urgenza disposti dal Comune di Casargo

Il sindaco di Premana ringrazia Regione, Provincia, Comune di Casargo e Lario Reti per la tempestività di intervento

PREMANA – La strada SP67 interrotta a Casargo, subito dopo la località Piazzo, all’innesto con la strada per Ronco a seguito del nubifragio di martedì, verrà riaperta questa sera, venerdì, alle 21.

La chiusura, che ha reso Premana raggiungibile solo da Dervio, risalendo sempre la SP 67 dalla parte opposta, si è resa necessaria per consentire i lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza di un versante franoso situato tra Casargo e il ponte di Premana.

La Provincia di Lecco, tramite una nota stampa, fa sapere: “Tenuto conto che sono in stati completati gli interventi di Somma Urgenza disposti dal Comune di Casargo in merito alla formazione di un vallo paramassi a protezione della strada provinciale per ripristinare il collegamento interrotto e consentire il transito ai mezzi di soccorso per raggiungere gli abitati di Pagnona e Premana; Ordina: la revoca dell’ordinanza n. 44/2019 e la contestuale riapertura al transito della Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone nel tratto compreso tra il pk 7+500 (innesto strada comunale per Ronco) in Casargo ed il pk 9+000 (Ponte di Premana) in Premana, a decorrere dalle ore 21.00 di Venerdì 09 Agosto 2019”.

Il sindaco di Premana, Elide Codega, plaude alla tempestività di intervento: “Voglio ringraziare la Regione per aver erogato i finanziamenti di Somma Urgenza, e la Provincia di Lecco con il Comune di Casargo per essersi attivati subito al fine di risolvere il problema viabilistico. Un grazie anche a Lario Reti che si sono adoperati prontamente per predisporre un impianto alternativo qualora dovesse franare il tubo del metano che si trova in zona Ronco”.