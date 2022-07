“Il Giir non è solo una gara, il Giir è una festa”

Sabato 30 Luglio vertical valido per il Campionato Italiano di corsa in montagna e tappa di Coppa del Mondo VALSIR Mountain Running. Domenica 31 Luglio Giir classico da 32 km e Mini da 18 km

VALMADRERA – Presentazione in grande stile per il Giir di Mont 2022 che giunge alla sua 28^ edizione dopo due anni di stop forzato regalando un doppio appuntamento da non perdere. Due infatti le giornate di corsa in programma: il 30 e 31 Luglio e ben quattro gare in calendario.

Si comincia sabato con una novità assoluta: Giir di Mont Up Hill (solo salita) gare FIDAL valide per il campionato italiano Juniores e campionato italiano, nonché prova di Coppa del Mondo valida per la classifica World Athletics “VALSIR Mountain Running World Cup”. Al pomeriggio via al Giir Di Mont Young.

Domenica si corre la classica gara di 32 km per 2400 metri di dislivello e il Giir Mini di 18 km e 1200 D+. Gara nella gara sarà il CAMP Team Di Mont classifica interna al Giir che viene stilata dalla somma dei tempi di ogni membro del team.

La presentazione dell’edizione numero 28 del Giir di Mont si è svolta ieri sera, venerdì, nella splendida cornice di Cascina Don Guanella a Valmadrera, affidata a Delio Fazzini.

A fare gli onori di casa è stato Don Agostino Frasson che senza giri di parole ha dichiarato: “Una delle mie aspirazioni era proprio quella di avere qui, a Cascina Don Guanella la presentazione del Giir di Mont. Quando mi hanno riferito che c’era questa possibilità ho detto: stendiamo tappeti rossi, perchè il binomio amore per montagna e sport va incentivato. Alla cascina si fa accoglienza di ragazzi e ragazze che hanno avuto esperienze non troppo belle, quindi proporre a loro un’esperienza di questo genere può suscitare curiosità e la voglia di provare a mettersi in gioco e approcciare alla corsa in montagna. Don Guanella, montanaro che ha meditato il suo carisma ai piedi del Pizzo Stella, vi sarà accanto in questa esperienza e la sua benedizione è la mia benedizione”.

Dopo il ben venuto di Don Agostino si è entrati nel clou della presentazione con le parole quasi di sollievo di Angelo Gianola, vice presidente dell’AS Premana associazione sportiva che gestisce il Giir: “Finalmente torna il Giir di Mont! Lo abbiamo volutamente fermato nei due anni di pandemia anche se altre gare sono state organizzate. Lo abbiamo fatto perchè il Giir non è solo una gara, il Giir è una festa che coinvolge tutta Premana e che richiama a Premana tantissime persone. Se il Giir doveva essere solo una gara e non una festa per noi non aveva senso organizzarlo. Ecco perchè abbiamo preferito rinunciare. Tutto questo dopo un’ultima edizione, quella del 2019, condizionata dal nubifragio che pochi giorni prima della gara aveva colpito Premana. A fronte di tutto questo posso dire che lo sforzo del Comitato organizzatore nel ritrovare entusiasmo ed energie per far tornare il Giir è stato grande, così grande che il Giir torna e lo fa raddoppiando”.

Ed è stato proprio Federico Gianola membro del Comitato organizzatore a motivare questa scelta. “Volevamo aggiungere qualcosa al Giir e questa nostra intenzione ha incontrato l’esigenza della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) che stava organizzando i Campionati Italiani di Corsa in Montagna. E’ stata l’occasione giusta per creare l’evento del sabato: il Giir di Mont Up Hill gara di sola salita di 1000 metri di dislivello positivo che partirà dalla Zona Industriale (località Giabbio) fino all’Alpe Solino, gara che sarà valida anche come tappa di Coppa del Mondo del della Valsir® WMRA World Cup”.

Giampalo Riva, consigliere regionale di FIDAL, ha ricordato: “Ritorniamo a Premana dopo i mondiali del 2017 e ritorniamo come Federazione perchè siamo sempre al fianco di questi grandi eventi. Definisco l’AS Premana un’associazione spumeggiante ed esuberante che sa organizzare al meglio eventi di questa caratura. Vedere poi che l’organizzazione è composta da tanti giovani entusiasti, mi porta a dire che oggi si presenta la 28^ edizione, ma non sarà difficile arrivare alla 50^. Senza dimenticare che il Giir di Mont, nella sua gara classica da 32 chilometri, è diventato un punto di riferimento per la corsa in montagna nel panorama nazionale e internazionale”.

A ricordare cosa sia il Giir è stato anche il vice sindaco di Premana Domenico Pomoni: “Il Giir torna in duplice veste come a voler recuperare il tempo perduto durante i due anni di pandemia ed il paese non vede l’ora di festeggiare il Giir di Mont. Come recita il testo dell’inno realizzato a Premana in occasione dei mondiali: ‘A Premana ogni atleta è protagonista’ e questo è ancora oggi lo spirito con cui ogni atleta verrà accolto da tutti i premanesi”.

Giir, come si è detto, che non è solo una gara, bensì una festa per tutta Premana che diventa un volano di promozione turistica, oltre a coinvolgere tutte le associazioni premanesi.

Stefano Gianola, nella duplice veste di presidente della Rete di Imprese Montagne Lago di Como alla quale sono iscritte 160 aziende e presidente del Coro Nives ha spiegato l’importanza dell’essere comunità. “Come Coro Nives la sfida che dovremo affrontare è quella di gestire il catering, e vi assicuro che senza una buona organizzazione e una buona unità di intenti, è difficile riuscire a dare da mangiare a 1200 persone nel giro di poche ore, ed è quello che dovremo fare nella giornata di domenica”.

Lato imprese, Gianola ha posto il focus sull’aspetto dell’ospitalità: “E’ da anni che collaboriamo con il Giir nella gestione dell’accoglienza degli atleti. Lo facciamo consapevoli che questo evento è una vetrina di primaria importanza per illustrare le bellezze del nostro territorio. Premana vuole sviluppare una vocazione turistica e quale occasione migliore come quella del Giir di Mont per far conoscere gli alpeggi, i sentieri e il nostro territorio che si trovano a meno di 30 chilometri dal Lago di Como”.

Ed è proprio in chiave turistica che da poco è nato il progetto Esplora Premana, presentato da Patrizia Gianola: “Si tratta di un progetto nato negli ultimi anni, che punta a far conoscere Premana dal punto di vista turistico, settore che riserva tanto potenziale. Il Giir di Mont è un’ottima occasione per valorizzare il nostro territorio in chiave turistica”.

Giir di Mont che guarda anche al sociale sostenendo e collaborando con l’associazione Run2gether di Marco Rampi. Sostegno che è arrivato anche attraverso la vendita del libro a cura di Filippo Fazzini intitolato “Oltre la Corsa” col quale Fazzini ha raccontato il Giir dagli inizi fino ad oggi attraverso i suoi occhi.

Rampi nel suo intervento ha confermato la presenza di atleti keniani nella gara del sabato ricordando: “Il nostro obiettivo è quello di dare un’opportunità ed aiutare ragazzi e ragazze africani nel far emergere i loro talenti. Run Together lavora con questo unico obiettivo”.

Alla serata di presentazione non sono mancati due importanti sponsor: la Banca della Valsassina e Autovittani. Per la BCC Valsassina il presidente Giovanni Combi ha sottolineato: “Da sempre siamo sponsor dell’AS Premana e del Giir di Mont, manifestazione che ci mancava. La banca è legata a doppio filo a Premana ed è un piacere essere qui e vedere cosi tanta vitalità, energia ed entusiasmo nell’organizzare questo grande evento”.

Umberto Fandetti di Autovittani ha invece invitato tutti, al termine dalla serata, a vedere la nuova Renault Megane E-Tech veicolo elettrico innovativo e di ultima generazione.

Testimonial della presentazione sono stati i due atleti: Martina Bilora neo vincitrice al femminile della Resegup 2022 e il premanese Luigi Gianola.

Presentazione che si è conclusa con un brindisi e un ricco buffet con prodotti realizzati dalla Cascina Don Guanella e formaggi Ciresa altro sponsor valsassinese che sostiene il Giir di Mont.

Si ringrazia Alberto Locatelli per il supporto fotografico