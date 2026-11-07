Barzio, chiude la Sp 64 per lavori urgenti alla rete fognaria: stop dal 9 all’11 novembre

Il provvedimento sarà in vigore dalle 8.30 di lunedì 9 alle 17.30 di mercoledì 11 novembre
BARZIO – Modifiche alla viabilità sulla Sp 64 Prealpina Orobica, dove sarà istituita la chiusura al transito di un tratto di strada per consentire alcuni interventi urgenti sulla rete fognaria. I lavori, a cura di Lario Reti Holding Spa, interesseranno il territorio comunale di Barzio.
Il provvedimento scatterà alle 8.30 di lunedì 9 novembre e resterà in vigore fino alle 17.30 di mercoledì 11 novembre. La chiusura riguarderà il tratto compreso tra il chilometro 2+200 e il chilometro 2+400 circa, per un’estensione di circa 200 metri, lungo la strada provinciale in direzione Barzio.
L’interruzione della circolazione si rende necessaria per permettere alla società di intervenire sulla rete fognaria in condizioni di sicurezza e completare i lavori urgenti previsti.
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