Bellano, lavori sulla SP 72: senso unico alternato fino al 4 dicembre

La limitazione sarà attiva dall’11 novembre al 4 dicembre, tra il chilometro 79+100 e il 79+300

BELLANO – Senso unico alternato sulla SP 72 del Lago di Como a Bellano per consentire lavori di rinforzo del ciglio stradale e rifacimento dei parapetti. La regolamentazione del traffico entrerà in vigore dalle 8.30 di mercoledì 11 novembre e resterà attiva fino alle 17 di venerdì 4 dicembre 2026, sabati e festivi compresi.

Il provvedimento interesserà il tratto della SP 72 compreso tra il chilometro 79+100 e il chilometro 79+300 circa, in corrispondenza dell’area di cantiere, nel territorio comunale di Bellano.

Durante il periodo dei lavori, la circolazione sarà regolata da un impianto semaforico che disciplinerà il transito a senso unico alternato. Gli interventi riguarderanno il consolidamento del ciglio stradale e il rifacimento dei parapetti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza del tratto interessato.