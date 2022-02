Calolzio. Dal 2 marzo chiude un tratto di via Padri Serviti

CALOLZIOCORTE – Da mercoledì 2 marzo 2022 e fino a fine lavori (con esclusione dei giorni di mercato), nelle fascia oraria ricompresa tra le ore 8 e le 18, divieto di circolazione per i veicoli su via Padri Serviti tra l’incrocio con via Lavello e via Archimede. Per i residenti di via Archimede verrà istituita la viabilità alternativa sull’area pedonale di Parco Martiri delle Foibe con accesso da via Centro Sportivo.