CALOLZIO – Interventi nei prossimi giorni in via Favirano a Calolzio dove saranno eseguiti lavori di collettamento delle acque bianche da via Sopracornola, Il Comune ha istituito il divieto di circolazione nel tratto dei lavori nei giorni 6 e 7 aprile dalle 8.30 alle 18 fino al termine dei lavori.